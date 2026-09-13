快訊

搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

兒子17歲時遭詐騙！黃珊珊只回「自己去報警，不准說媽媽是誰」 背後考量曝光

基隆一處廢棄停車場起火燃燒！ 熊熊烈火升起濃濃黑煙 高速公路看得見

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞典大選今天登場 極右翼政黨能否首度入閣受矚

中央社／ 斯德哥爾摩13日綜合外電報導

瑞典於今天舉行大選，投票結果不是讓極右翼政黨首度入閣執政，就是讓瑞典重回長期以來聞名的自由主義路線。

路透社報導，本周公布的多項民調顯示，瑞典中間偏左反對黨陣營在9月13日國會選舉前，以微弱優勢領先現任右翼執政聯盟，顯示瑞典政府極有可能迎來政黨輪替。

不過，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在任4年期間民調持續落後，如今在最後幾周的競選活動中逐漸追上，而對手安德森（Magdalena Andersson）及其所屬的社會民主黨（Social Democrats）支持度則有所下滑。

右翼陣營支持者表示，相關政策有助於遏止幫派暴力並大幅減少移民。如果贏得選舉，將等同於民眾公開認同這套做法，也支持未來幾年繼續採取類似政策。

克里斯特森本周在國會告訴記者：「我們能夠將各政黨、選民與各項議題團結起來付諸共同行動，這也是我們屢屢展現施政成效的主因。」克里斯特森已承諾，如果右翼陣營勝選，他將讓極右翼的瑞典民主黨（Sweden Democrats）加入政府。

批評人士反駁說，這套政策正在侵蝕公民自由，同時以軟硬兼施的手段，迫使移民更加遵循瑞典的文化規範，否則就離開這個國家。

安德森告訴路透社：「我們的社會變得更加冷酷、沉默，但同時也更加貧窮，因為我們的經濟成長遠低於潛力，家庭收入能買到的東西也越來越少。」

她強調：「我們國家的力量建立在分享彼此的成就，以及在艱難時刻團結一致的基礎上。」

瑞典 大選 安德森

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瑞典選前左右陣營民調相當 稅收移民等議題主導選情

陳力俊／美國政治的「軟性分手」說

蔡英文：總統直選建立政治責任 所有決定都須受監督

紐約悼911恐攻25週年 首位穆斯林市長出席右翼反彈

相關新聞

葉門青年運動疑用AI研發先進飛彈！試射失敗被抓包 3項計畫曝光

美聯社報導，美國人工智慧新創Anthropic揭露，葉門北部、由伊朗扶植的「青年運動」控制地區，有使用者曾利用旗下AI模型Claude研發先進飛彈，甚至實際進行過一次導引火箭試射，但測試最終失敗。Anthropic之所以察覺相關武器研發活動，正是因為這批使用者在試射失敗後，又回到Claude詢問失敗原因，公司隨後辨識並封鎖相關帳號。

曾批川普像霸凌者！愛爾蘭總統見面送3禮物 藏「和平停火」訊息

愛爾蘭總統康諾里過去多次公開批評美國總統川普，12日兩人終於在都柏林面對面。康諾里沒有當場與川普針鋒相對，反而送上3份耐人尋味的禮物，一件象徵和平、一件直接名為〈停火〉，另一件則訴說愛爾蘭人飄洋過海的歷史，看似禮尚往來，背後卻句句有話。

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

CNN報導，印尼一艘載有241名乘客的客輪13日在爪哇海航行途中失去聯繫，當局已派出搜救人員前往最後已知位置展開搜尋。目前未傳出傷亡消息。

伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

紐約郵報報導，33歲伊朗女性部落客珊莎巴迪因在網路發文批評已故的前任最高領袖哈米尼，又被控拍攝飛彈落點並將照片提供給境外波斯語媒體，遭當局以「侮辱最高領袖」、「在大地上散播腐敗」、危害國家安全宣傳，以及替敵對政府工作等多項罪名起訴，近日遭法院判處死刑。

日媒：川習會前中方開條件 若美對台軍售 習近平將暫緩訪美

日本共同社報導，多位熟悉美中關係的消息人士12日透露，中國已經告知美國，如果華府於兩國元首會談之前批准任何新的對台灣軍售案，北京有意取消原定本月稍晚舉行的領袖會談。

防「AI毀滅人類」…兩黨眾議員籲議長取消休會 盡快立法監管

有鑑於人工智慧(AI)系統恐全面失控並威脅人類安全，眾院兩黨議員致函給議長強生(Mike Johnson)呼籲取消休會並盡快通過人工智慧(AI)監督法案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。