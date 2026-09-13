瑞典大選今天登場 極右翼政黨能否首度入閣受矚

瑞典於今天舉行大選，投票結果不是讓極右翼政黨首度入閣執政，就是讓瑞典重回長期以來聞名的自由主義路線。

路透社報導，本周公布的多項民調顯示，瑞典中間偏左反對黨陣營在9月13日國會選舉前，以微弱優勢領先現任右翼執政聯盟，顯示瑞典政府極有可能迎來政黨輪替。

不過，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在任4年期間民調持續落後，如今在最後幾周的競選活動中逐漸追上，而對手安德森（Magdalena Andersson）及其所屬的社會民主黨（Social Democrats）支持度則有所下滑。

右翼陣營支持者表示，相關政策有助於遏止幫派暴力並大幅減少移民。如果贏得選舉，將等同於民眾公開認同這套做法，也支持未來幾年繼續採取類似政策。

克里斯特森本周在國會告訴記者：「我們能夠將各政黨、選民與各項議題團結起來付諸共同行動，這也是我們屢屢展現施政成效的主因。」克里斯特森已承諾，如果右翼陣營勝選，他將讓極右翼的瑞典民主黨（Sweden Democrats）加入政府。

批評人士反駁說，這套政策正在侵蝕公民自由，同時以軟硬兼施的手段，迫使移民更加遵循瑞典的文化規範，否則就離開這個國家。

安德森告訴路透社：「我們的社會變得更加冷酷、沉默，但同時也更加貧窮，因為我們的經濟成長遠低於潛力，家庭收入能買到的東西也越來越少。」

她強調：「我們國家的力量建立在分享彼此的成就，以及在艱難時刻團結一致的基礎上。」