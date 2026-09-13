習近平訪印出席峰會 期許金磚下個黃金十年

南方國家站起來！中國國家主席習近平12日前往印度出席金磚峰會時強調，希望金磚國家強化創新、安全與穩定治理等面向的合作，未來10年再創高峰。由於美國深陷俄烏與中東衝突，加上習近平久違訪問印度，與總理莫迪舉行峰會，都讓此次金磚峰會備受注目。

南方國要制定規則

根據中國政府成立的《中國日報》報導，習近平致詞時表示，今年是金磚組織成立的20周年，各國的合作依舊堅若磐石，且希望能繼續有「下個黃金十年」。他敦促成員國以誠相待，求同存異，尊重彼此的核心關切，透過對話加深相互了解、妥善管控分歧，確保金磚國家合作的穩定與長期發展。

金磚國家最初由巴西、俄羅斯、印度與中國4個成員國組成，如今已發展成擁有11個正式成員國和10個夥伴國家的國際組織，涵蓋全球將近1半的人口。

東道主、印度總理莫迪則表示，人工智慧、網路、外太空、生物技術和關鍵技術正在塑造未來的規則，「必須努力將全球南方國家從規則『接受者』轉變為『制定者』，」他也讚賞中國對金磚國家機制發展和擴大的重要貢獻，並支持中國明年擔任輪值主席國，舉辦第19屆的金磚峰會。

各界關注中印關係

金磚國家也希望透過各種表態擴大在國際間的影響力。《半島電視台》提到，金磚發表會員國聯合聲明《新德里宣言》，呼籲各方在中東衝突保持克制與冷靜，並強調維持全球貿易、供應鏈穩定持續運作的重要性。莫迪11日也與俄羅斯總統普丁、伊朗總統佩澤希齊揚舉行峰會，盼伊朗能確保荷姆茲海峽的航行自由與船隻安全。

習近平也與莫迪舉行峰會，並強調「中印是夥伴而非對手」，雙邊關係自2020年邊境衝突、大國政治博弈等因素而陷入谷底後，正在逐步修復中。但領土議題尚未完全解決，印度對中國有龐大貿易逆差、依賴中國製的電子元件與關鍵原料，且中國與印度的對手巴基斯坦關係也很好，中印領袖的互動是各界關注焦點。

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