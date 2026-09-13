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印尼渡輪遭逢惡劣天候失聯 船上243人生死未卜
印尼救援官員今天表示，一艘載有243名乘客及船員的渡輪，在惡劣天候下從爪哇島（Java）航向婆羅洲（Borneo）途中失聯。
法新社報導，這艘客貨輪處女座運輸8號（Virgo Transport 8）昨天自東爪哇省（East Java）泗水（Surabaya）出發，隨後遭遇惡劣天候，並於今天清晨與所屬航運公司失聯。
班加馬市（Banjarmasin）搜救局局長蘇達亞納（IPutu Sudayana）表示：「我們已收到處女座運輸8號失聯的通報，並立即派遣搜救人員與KN SAR Laksmana241搜救艇趕赴推估的最後已知位置。」
「考量到船上乘客與船員人數眾多，我們正加強與所有相關單位的協調，以加快搜尋進度，並確保全體船員與乘客的安全。」
搜救行動已於今天早上展開，海軍、警方以及處女座航運公司均已投入救援。
蘇達亞納表示，這艘船被偵測到的最後位置位於爪哇海海域，距離目的地班班加馬市碼頭約150公里。
印尼是由超過1.7萬座島嶼組成的群島國家，日常運輸與觀光極度依賴船隻接駁，海難事故在當地屢見不鮮。
安全標準寬鬆與天候難以預測，是造成這些災難的主要原因。
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