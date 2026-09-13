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金磚莫習會試圖為印中破冰 學者：雙方各有盤算

中央社／ 新德里13日專電
莫迪(右)與習近平會面。歐新社
莫迪(右)與習近平會面。歐新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平在金磚國家（BRICS）峰會期間進行雙邊會談，試圖讓兩國關係能夠升溫，但印度學者認為，兩人的會談並不代表印度和中國的「破冰」，而是雙方各有盤算，尤其邊境問題仍是癥結。

金磚國家峰會12日起在印度新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）進行，而比峰會本身更讓人關注的，是在場邊進行的「莫習會」。

習近平上一次踏上印度領土是2019年，隔年印度和中國就在中印邊界西段，拉達克（Ladakh）的加萬谷（Galwan Valley）爆發嚴重流血衝突，兩國關係急速惡化。

經過幾年的努力，雙方恢復直航、簽證發放正常化、政治高層接觸增加，但兩國關係回溫程度始終有限，今年金磚國家峰會期間，習近平再訪印度，讓「莫習會」格外受到矚目。

印度尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）在接受中央社記者採訪時表示，習近平這次到印度，希望為金磚國家做出正確的國際定位，以提升中國的利益，也為接替印度，於2027年擔任金磚國家輪值主席國做好準備。

謝鋼提到，自2024年10月以來，印度和中國都在試著讓兩國關係正常化，並宣稱邊境地區大致穩定，但雙方迄今並未真正讓事態降級，或完全自當地撤軍。

謝鋼告訴中央社記者，這次金磚國家峰會期間的「莫習會」格外受到矚目，外界期待印度和中國將藉此「破冰」，但實際上，這僅意味著雙方將著手解決一些重大的問題。

謝鋼認為，邊境問題對印度仍是至關重要的，對中國來說並非如此，中國最在意的，還是在經貿上的合作，因為中國在和印度的貿易上，有大幅的貿易順差。

印度最大的貿易夥伴是中國，雙邊貿易額在2025-26財政年度達1510億美元（約新台幣4.77兆元），但印度從中國進口1310億美元的商品，出口額卻只有190億美元，逆差高達1000億美元以上，創下歷史新高。

之所以會有這樣的情況，主因是印度一方面著手促進國內製造業的發展，期盼減少對中國機械、電子產品、化學品、工業零件等商品的依賴，然而現階段要發展製造業，來自中國的技術、設備、零件又是印度不可或缺的助力，這讓印度暫時難以擺脫對中國的依賴。

金磚 破冰 莫迪

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