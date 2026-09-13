台海﹑北歐周邊海纜頻傳斷裂 日本擬強化電纜鋪設能力

海底電纜作為支撐生成式AI及雲端服務的基礎設施，重要性日益提高，但日本鋪設船持有數量仍遠遠落後歐美，因此日本政府擬開始引進專門鋪設海底電纜的船隻。

日本「讀賣新聞」報導，海底電纜鋪設在海底最深約8000公尺處。深海區域的電纜直徑約2公分；容易受到拖網漁船等作業損傷的沿岸區域，則因包覆外層保護材料，直徑約4至6公分。電纜內部由數十條光纖組成，支撐各大陸之間及各國之間的高速、大容量通信。

截至2025年，全球海底電纜總長約148萬公里，相當於繞地球37圈。隨著數據通信量增加，海底電纜總長度也從2000年左右的約30萬公里迅速擴大。

電纜鋪設船主要負責海底電纜的鋪設、維護、修繕，以及從海底回收電纜等工作。大型鋪設船可在船體的儲存艙內裝載數千公里長的電纜，並搭載可執行埋設作業的無人潛水機器人等設備。

不過目前，日本電信企業持有的5000噸以上大型電纜鋪設船僅有5艘，其中NTT（日本電信電話公司）有3艘、KDDI有2艘。電纜鋪設船壽命約40年，在這之中也有船齡超過30年、已經老舊的船隻。海底電纜製造市占率達20%的NEC則沒有自有鋪設船，而是向海外企業租用。

日本NTT等企業表示，截至2025年9月，全球共有56艘5000噸以上的大型鋪設船，法國、英國及美國企業各自擁有約10艘。今後隨著生成式人工智慧（AI）使用擴大，海底電纜需求預料將進一步增加。

美國社群媒體巨擘Meta計畫鋪設一條長達5萬公里、全球最長的海底電纜，途經美國、印度、巴西、南非等地，連結5大洲。相較歐美競爭對手，日本企業在接單及工期方面受到較多限制，被認為在競爭上處於不利地位。

日本政府將依據6月通過的修正「經濟安全保障推進法」，對民間企業採購鋪設船提供財政支援。日本總務省在2027年度預算概算要求中，納入補助建造費50%的計畫。NTT、KDDI及NEC正在考慮更新老舊船隻及建造新船。

最新型鋪設船的建造費用每艘約400億至500億日圓，通信大企業相關人士表示，由於材料價格上漲，「現在價格已經是10年前的2至3倍」。

海底電纜鋪設事業需求波動較大，鋪設船也存在難以預測穩定運轉的問題。若有政府提供財政支援，民間企業將更容易自行建造、購買鋪設船。

從安全保障角度來看，海底電纜的重要性也進一步提升。近年來，北歐波羅的海及台灣周邊接連發生海底電纜遭切斷事件，外界懷疑俄羅斯、中國涉入，各國也開始由政府層級強化相關維護及整備體制。

NTT鋪設船Kizuna船長櫻井淳表示：「受到大型颱風侵襲以及鋪設需求增加的影響，日本近海海底電纜的施工頻率，與幾年前相比增加了5成。」

日本政府7月制定的成長戰略執行表中，納入截至2040年度由公私部門共同投資2.4兆日圓，用於海底電纜整備及鋪設船建造的方針。

日本政府將資訊通信與AI、半導體及國防產業等並列為「17項戰略領域」，海底電纜則被列為其中的重要品項。日本經濟產業省也在2027年度預算概算要求中編列約187億日圓相關經費。

不過，目前日本國內曾有建造商用大型鋪設船的造船廠，據稱只有山口縣的三菱重工業下關造船所，而且最近一次建造紀錄可追溯至1999年。建造NTT鋪設船Kizuna的造船廠目前也已破產。

一名日本政府相關人士表示：「以目前的情況來看，一年頂多只能建造1至2艘鋪設船。」