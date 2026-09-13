印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

「異形」上映近半世紀，最令人毛骨悚然的通常是抱臉蟲、破胸而出的怪物，以及困在太空船裡無處可逃的絕望。但以勞動經濟學的角度來看，這部科幻經典其實還藏著另一種恐怖：船員接下危險任務卻沒得加薪，不想做也不能拒絕，連另謀高就都近乎奢望。究竟片中那家壟斷太空採礦與運輸的冷血企業，距離我們今日的職場有多遠？

2026-09-13 09:00