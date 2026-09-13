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印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置
CNN報導，印尼一艘載有241名乘客的客輪13日在爪哇海航行途中失去聯繫，當局已派出搜救人員前往最後已知位置展開搜尋。目前未傳出傷亡消息。
失聯船隻為「Virgo Transport 8」，原定從東爪哇省泗水前往婆羅洲南加里曼丹省首府馬辰（Banjarmasin）。馬辰搜救辦公室表示，船隻航行途中發生通訊故障，最後已知位置位於爪哇海，距離馬辰一處碼頭約148公里。
馬辰搜救機構行動主管阿里安托（Arianto Ardi）證實，當局已派遣搜救人員前往相關海域，並在特里薩克蒂（Trisakti）設立行動指揮站。
當局表示，船公司是在接獲消息、得知船隻遭遇惡劣天候後通報事件。目前搜救行動仍在進行，船隻失聯原因及船上人員狀況仍待進一步釐清。
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