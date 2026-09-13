伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑！IG最後貼文曝光

紐約郵報報導，33歲伊朗女性部落客珊莎巴迪因在網路發文批評已故的前任最高領袖哈米尼，又被控拍攝飛彈落點並將照片提供給境外波斯語媒體，遭當局以「侮辱最高領袖」、「在大地上散播腐敗」、危害國家安全宣傳，以及替敵對政府工作等多項罪名起訴，近日遭法院判處死刑。

珊莎巴迪（Soda Ebrahimi Shamsabadi）在德黑蘭長大，之後居住在南部港市阿巴斯港（Bandar Abbas），今年3月遭逮捕後一直關押在當地監獄，期間曾被單獨監禁20天。她在今年1月伊朗爆發全國性反政府示威後，多次透過社群平台批評當局鎮壓抗議群眾。她當時曾發文寫道：「我們親眼看見他們殺了我們多少人」，並指大量殺戮已留下照片、影片、文件及眾多目擊者。

到了2月23日，她在Instagram發布最後一篇貼文時，似乎已預感自己可能遭遇不測，向約1萬名追蹤者表示：「如果有一天我離開這個世界，只要記住一件事，我選擇了自己相信的道路。」

此案曝光之際，伊朗處決人數持續攀升。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）此前警告，伊朗當局大量祭出死刑，意在「向民眾灌輸恐懼並壓制異議」。

總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）統計，自今年3月以來，至少已有29名在1月示威期間遭逮捕者被處決；總部位於美國的博魯曼德中心（Abdorrahman Boroumand Center）則記錄，伊朗今年迄今已有950起處決案件。