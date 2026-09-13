美特使庫許納：俄烏終戰談判後續進展 盼數周內宣布

美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）本周末表示，他希望能在「幾周內」宣布結束烏克蘭戰爭談判的「後續進展」。

法新社報導，庫許納與川普的商業夥伴兼特使魏科夫（Steve Witkoff）上周前往莫斯科與基輔，試圖重啟由美國主導的談判，以終結烏克蘭持續4年多的戰爭。這場二戰以來歐洲最慘烈的衝突，至今已造成數十萬人喪生。

這是兩人首次訪問基輔。庫許納昨天透過視訊連線向在基輔舉行的雅爾達歐洲戰略論壇（Yalta European Strategy）發表演說，但他的發言內容直到今天才解禁公開。

庫許納說：「我真的希望在未來幾周內，我們能夠宣布下一步的安排，希望能讓我們離前進的道路更近一步。」

他說，俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin）「致力於尋找前進的方向」，這番話引得基輔會議室內一陣笑聲。

美國官員與普丁以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。

他們對談判進程表示樂觀，但坦言在結束戰事的外交僵局方面仍未取得突破。這場戰爭始於俄羅斯2022年入侵烏克蘭。

庫許納說：「這些問題極其複雜。但我想我們正在持續向前推進。我認為與雙方的溝通一直非常具有建設性，且相當正面。」