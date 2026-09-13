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Optus斷訊影響緊急通話 澳洲政府矢言強化網路韌性

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導

澳洲第2大電信業者Optus日前發生技術故障，導致多個地區用戶受到影響，部分民眾無法正常撥打緊急服務電話。澳洲政府今天矢言，將致力強化全國電信網路韌性

路透社報導，Optus表示，本月11日發生技術故障共持續了76分鐘，影響維多利亞州（Victoria）、南澳州（South Australia）、塔斯馬尼亞州（Tasmania）及北領地（Northern Territory）部分地區的語音通話服務，部分用戶遭遇「間歇性通話中斷」情況，甚至無法撥打緊急求助電話。

Optus去年也曾出現網路問題，當時有數以百計民眾無法聯繫警方、消防及救護車服務，最終造成2人死亡。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）今天被問及最新一次斷訊事件時表示：「沒有任何基礎設施具備100%的韌性，無論是道路、橋梁、電線桿還是電線。」

她在電視談話中說：「我們需要做的是，確保這些系統儘可能具備韌性。」

Optus昨天為相關事件致歉，澳洲中間偏左政府形容這起事件「令人深感憂慮」，目前已對此展開調查。

Optus 2024年遭監管機關開罰1200萬澳元（約新台幣2.7億元），原因是在2023年全國網路斷訊期間未能向數千人提供緊急通話服務。此外，Optus也曾在2022年遭遇網路攻擊，導致約950萬名澳洲民眾資料受到影響。

澳洲 韌性 網路

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