萬那杜渡輪沉沒1死30多人失蹤 疑強風及船隻超載所致

萬那杜政府今天表示，一艘渡輪在這個南太平洋島國外海沉沒，造成1人死亡、30多人失蹤。

法新社報導，這艘名為「馬圖伊號」（MV Matui）的船隻11日在海象非常惡劣的情況下，載著40多名乘客與船員從山托島（Santo）出發前往安巴島（Ambae），但未能抵達目的地。

萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）辦公室今天發布聲明說：「我們向失去親人的家屬致上慰問與祈禱。搜救行動目前仍在持續中。」

聲明指出，船上15人已確認「生還」，另尋獲1具遺體，「目前仍有30多人下落不明」。

當局已展開調查，以釐清是否涉及疏失。

聲明補充說：「這起事故似乎是強風所致，加上未遵守海事警報，也可能涉及船隻超載等疏失。」

位於新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）的海上搜救協調中心表示，已協助展開搜救行動，法國武裝部隊也於今天上午派出一架飛機投入搜索。

海上搜救協調中心表示，今天上午已尋獲12人。

協助搜救行動的塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）表示，搜救重點將集中於東南岸，因為海流可能已將生還者帶往該區域。