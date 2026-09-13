海裡不只美國這條魚！加拿大總理與川普鬧翻 密謀加入歐盟

華爾街日報12日報導，加拿大與美國陷入現代史上最嚴重的雙邊貿易戰後，總理卡尼正加速向歐洲靠攏，試圖以一場近似「閃婚」的跨大西洋結盟，降低加拿大對美國的依賴。他甚至向歐洲領袖提出「歐盟準會員」（Associate Member of the European Union）這個全新頭銜，而向來對會員制度與規則相當嚴格的歐盟，也罕見對構想保持開放。這場豪賭若成功，可能重新改寫西方聯盟的經濟網絡。

知情人士透露，卡尼已指示歐洲事務特使，研究在不正式加入歐盟、也不成為歐洲單一市場成員的前提下，雙方所能採取的「最具企圖心」合作模式，細節目前仍由技術工作小組研擬。卡尼也告訴幕僚，這不只是貿易政策調整，而是要重新定位加拿大的經濟與社會，扭轉過去半世紀高度以美國為中心的發展方向。

過去數月，加歐官員已密集研究如何讓加拿大更深入接軌規模21兆美元的歐洲單一市場，優先領域包括能源、人工智慧、電池與半導體所需關鍵礦物，以及最迫切的國防產業。雙方另討論海底電纜、資料中心、雲端儲存與衛星網路合作，降低對美國科技巨擘依賴；法國方面甚至曾討論讓加拿大人免簽赴歐洲居住、工作的可能性。

卡尼上任後不久，團隊便研究英國、挪威、瑞士及喬治亞與歐盟之間各種「低於正式會員」的合作模式，並列出情報共享、法規接軌等36項功能逐一評估。卡尼也憑藉過去擔任英格蘭銀行總裁建立的人脈，頻繁與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、芬蘭總統史塔布等人磋商。一名曾參與卡尼讀書會的政商界人士以約會比喻：「加拿大人應該明白，海裡不只有美國這條魚。」

華爾街日報指出，川普試圖取得格陵蘭控制權，以及美國對伊朗發動戰爭，讓更多原本擔心激怒華府的歐洲領袖開始認同卡尼的判斷。加歐整套談判因原產地規則等繁複技術問題，目前幾乎尚未引起白宮注意，但整體而言，可能已是全球面對川普第二任期最重大、也最具風險的因應之一。

卡尼押注的是，加拿大可以把自身從「北美國家」重新定位為「跨大西洋國家」。這位曾在歐洲求學、在英國認識妻子，又執掌英格蘭銀行7年的總理，希望讓昔日被稱為「英屬北美」的加拿大重新靠向舊大陸。

但這場豪賭障礙重重。加拿大目前約2/3出口仍流向美國，歐洲經濟成長速度也只有美國約一半，短期內難以取代龐大的美加貿易。若要進一步接軌歐盟，加拿大還可能面臨出資歐盟預算、接受歐洲勞工與遵循歐盟法規等主權爭議，在亞伯達與魁北克分離主義問題下尤其敏感。

歐洲內部同樣有所疑慮。加拿大與歐盟10年前達成的既有貿易協議，至今仍有10個歐洲國家尚未批准；部分高層也懷疑，渥太華是否只是把歐洲當成對美談判籌碼。經歷英國脫歐後，歐盟更不願給加拿大過度優渥的特殊待遇，以免其他成員國日後也要求比照辦理。