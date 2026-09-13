青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

法新社報導，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動與獲利雅德支持的葉門政府軍近日升高交火，青年運動13日再宣稱動用無人機與飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部一座軍事基地。隨著情勢逐漸白熱化，部署在阿拉伯海的美國航空母艦「華盛頓號」官兵目前處於高度戒備。

法新社另引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上周兩度致電美國總統川普，要求美方對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。

川普12日證實曾與沙烏地實質領導人通話，但表示青年運動也「打電話給我們，他們不想跟我們打」。他沒有進一步說明華府是否準備採取軍事行動，只告訴記者，中東局勢「一切都會順順利利解決」。

青年運動軍事發言人薩雷（Yahya Saree）在社群平台X表示，這次攻擊鎖定沙國南部沙魯拉（Sharurah）基地內的「武器庫，以及負責指揮針對我們國家與人民侵略行動的指揮管制中心」，但並未說明實際發動攻擊的日期。

青年運動這波攻勢已持續約一周，並奪取葉門紅海沿岸剩餘地區及數座戰略島嶼，進一步鞏固對曼德海峽的控制。由於伊朗自中東戰爭爆發後封鎖荷莫茲海峽，大幅干擾波斯灣航運，曼德海峽已成為沙烏地阿拉伯石油出口的重要替代航道；青年運動近期則進一步宣布，對沙國紅海港口實施海上封鎖。

福斯新聞首席國際特派員英斯特（Trey Yingst）12日登上「華盛頓號」（USS George Washington）採訪指出，艦上超過5000名官兵正投入「史詩怒火行動」，在伊朗及其區域盟友威脅持續之際維持高度戒備。他也登上負責護衛航艦的神盾飛彈驅逐艦「舒普號」（USS Shoup）；該艦搭載戰斧巡弋飛彈，並協助航艦打擊群協調防禦來襲威脅。一名艦上軍官表示，官兵已做好準備，可在必要時迅速做出反應。

另一方面，葉門政府軍近日也持續反擊。政府軍12日表示，已在紅海港口城市莫加（Mocha）打擊青年運動武裝分子，並攻擊葉門西南部其他據點；葉門國家通訊社薩巴社（Saba）報導，政府軍在穆哈港附近摧毀青年運動的車輛與武器，並擊斃多名武裝分子。葉門軍方13日又宣布，空軍在塔伊茲（Taiz）地區發動3次空襲，鎖定青年運動陣地與營區。青年運動則宣稱，截至12日晚間的過去48小時內，沙烏地戰機已對其控制區發動129次空襲。

戰火也持續向沙烏地境內延燒。沙烏地阿拉伯11日因境內遭無人機攻擊，關閉一條橫貫全境的東西向輸油管，顯示青年運動攻勢已對沙國能源與運輸設施構成威脅。