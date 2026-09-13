打破美國數十年中立！川普喊樂見愛爾蘭統一 英國急回應了

衛報報導，美國總統川普12日訪問愛爾蘭時表示自己「樂見」北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一，還稱統一「最終都會發生，既然如此，不如現在就發生」，之後更形容這將會「非常棒」。這番言論打破美國數十年來在這項高度敏感議題上維持中立的慣例，立即引發英國與北愛爾蘭政壇議論。

紐約時報報導指出，美國長期支持1998年由華府協助促成的《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement），又稱《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement）。這項協議終結北愛爾蘭約30年的血腥衝突，而美國歷屆政府的立場一直是支持和平協議與當地人民自行決定政治前途，並未正式支持北愛爾蘭留在英國或與愛爾蘭統一。

川普12日抵達愛爾蘭，展開為期2天的行程。他首日在都柏林與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）共同召開記者會時表示：「我不想製造任何問題，但我要告訴你，我很希望看到它統一。」他並稱，如果能實現統一，「對所有人來說都會是一項很大的成就」，還說：「以我的看法，這最終都會發生，既然如此，不如現在就發生。」

川普進一步形容，北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一將會「非常棒」，並坦言英國「顯然會有話要說」，但仍強調：「我認為這會是一件很棒的事。我的意思是，這怎麼會是壞事？」

川普稍後似乎也意識到碰觸了極為敏感的政治議題，不過，並未收回先前的說法。他仍表示北愛爾蘭若脫離英國，「會是一件很酷的事」，同時開玩笑稱，這番話恐怕會讓現場一半的人直接離席。他坦言：「不管說得多麼漂亮，這個問題都沒有什麼好答案。」

英國首相府隨後回應，英國政府仍將遵守《耶穌受難日協議》，並強調目前沒有足夠民意支持舉行北愛爾蘭地位公投。

依照1998年協議，除非未來北愛爾蘭多數民眾透過公投支持改變現狀，否則北愛將持續是英國的一部分。若要實現整個愛爾蘭島統一，愛爾蘭共和國也必須舉行公投並獲得多數支持。

由於北愛爾蘭長期存在支持留在英國的「聯合派」與支持愛爾蘭統一的「民族派」，統一議題至今仍高度分歧，部分人士也擔憂處理不慎可能重新挑起歷史傷痕。

事實上，這並非川普第一次對愛爾蘭統一有所表態。今年稍早，他曾因愛爾蘭總理馬丁與北愛爾蘭副首席部長蕾托-彭格利（Emma Little-Pengelly）互動融洽，開玩笑表示北愛爾蘭與愛爾蘭共和國應該「合併」。彭格莉事後則淡化這番說法，稱川普只是開玩笑，不應過度認真看待。

北愛爾蘭親英派政黨領袖羅賓森（Gavin Robinson）則強調，北愛爾蘭的憲政未來「應由北愛爾蘭人民決定，而不是倫敦、都柏林或華盛頓的評論決定」。

相較之下，支持愛爾蘭統一的社會民主工黨（SDLP）黨魁漢娜（Claire Hanna）則拿川普的發言反過來揶揄親英派，稱川普現在已經「支持愛爾蘭統一」。