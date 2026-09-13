瑞典選前左右陣營民調相當 稅收移民等議題主導選情

瑞典將在13日進行全國各級選舉，今天公布的各家民調顯示，左派陣營微幅領先。8黨對於國防問題槍口一致對外，對打擊犯罪、加強教育品質也有一定跨黨派共識，稅收、移民、氣候等政策預計會是最終左右選情的議題。

大選前最後的國會8黨黨主席的電視辯論會在11日晚間落幕，選戰進入最後階段。

今天公布的各家民調，左派陣營微幅領先右派陣營。右派陣營自由黨（Liberal Party）的民調原本低於能進入國會的門檻4%，但在選前幾天慢慢上升，部分民調已達到取得國會席次門檻。自由黨是中間偏右的政黨，主要關心學校、教育議題，被視為能平衡右派陣營中包括極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）等右派政黨的重要角色。

瑞典電視台（SVT）的政治專家克努特森（Mats Knutson）表示，自由黨的支持率上升也可能造成民眾認為選情已經穩定而選擇「棄保」，因此能不能如願進入國會還沒有定論。

同樣是中間偏右的中間黨（Centre Party）在上屆選舉拒絕與極右派的瑞典民主黨合作，而加入左派陣營。本屆明確表示溫和黨（Moderate Party）的克里斯特森（Ulf Kristersson）不適任總理，宣布支持左派陣營的安德森（Magdalena Andersson），並向右派的基督教民主黨（Christian Democrats）伸出橄欖枝，釋出願意與基民黨，以及左派陣營的社會民主黨（Social Democratic Party）與綠黨（Green Party）共同組成中間跨黨派政府。

在11日最後的電視辯論中能看到基民黨幾次與左派陣營政策論述出現交集。然而，基民黨與綠黨在政治光譜上距離較遠，雖然在國防與犯罪議題上能取得共識，但在核能、稅收、醫療服務、移民等議題上卻有非常不同的看法。

極右派的瑞典民主黨主張「讓瑞典再次成為瑞典」（Vi gör Sverige till Sverige igen），黨主席奧克松（Jimmie Åkesson）在11日的辯論會上表示，政府不應該在融合政策上花半毛錢，他希望可以實施「嚴格要求」的移民政策，不願意適應瑞典的人不應該使用公共服務或福利。

瑞典民主黨主張取消外國人的永久居留證，奧克松在電視辯論會中更稱，這可能成為瑞典第一次由穆斯林移民決定大選結果的選舉。

瑞典民主黨聲勢壯大，從民調顯示應該會成為國會第2大黨，右派陣營的最大黨，因此在選前也有傳出組閣的可能。目前右派陣營的共識是讓該黨出任部會首長，但總理依舊由溫和黨出任。然而奧克松也已公開表示，目標是在2030年或之後出任總理。

瑞典有提前投票的制度，從8月26日起就能到各大投票點提前投票，也有郵寄與海外投票，正式投票在13日，當天瑞典時間晚上8點投票所關閉後便會進行計票，當晚就能知道選舉初步結果，但正式國會席次分配則要在選後當周的週末才會確定。