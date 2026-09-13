澤倫斯基提議G20峰會與普亭會面 克宮：不可能

克里姆林宮發言人培斯科夫今天在新德里接受法新社採訪時表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「不可能」在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會上會面，拒絕了澤倫斯基的提議。

培斯科夫（Dmitry Peskov）說「這不可能」。他重申莫斯科的立場，也就是若澤倫斯基想要有任何會談，須前往俄國。

當法新社詢問克里姆林宮是否考慮其他地點時，培斯科夫回應：「我們已準備好在莫斯科與他會面。」

德國之聲（Deutsche Welle）之前訪問澤倫斯基，如果雙方領袖都收到邀請，是否願意在12月的G20峰會中與普亭會晤時，澤倫斯基回應：「是的，當然。我們必須出席，我們必須見面、對話並且作出決定。」

他說：「重點不在於說什麼。我會對他說什麼或他想對我說什麼並不重要，一點都不重要。重要的是結果，結果才是關鍵，就這樣。」