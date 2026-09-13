華府川習會9月下旬登場 對台軍售、中東戰火是焦點

華府「川習會」有望九月下旬舉行，除台灣問題外，美伊戰爭至今懸而未決，川普政府八月祭出大規模的「經濟孤立行動」，作為伊朗盟友的中國對此如何應對，也是華府川習會的焦點之一。

美指陸提供伊朗衛星影像

華爾街日報十一日報導，伊朗七月十七日對約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地發動造成三名美軍喪生的空襲前，曾從中方取得該基地高解析度衛星影像。熟悉詳情的美國官員指稱，「這是目前最明確的證據」，顯示二月底美伊開戰後，中方對伊朗的支持已對美軍造成傷亡。

美國官員拒絕透露向德黑蘭提供影像的中國實體，也未指控北京直接介入衝突。該報導稱，華府川習會前夕，此事恐升高美中緊張。

川普曾對幕僚說，與中國、尤其是習近平維持良好關係，是他的首要之務，故美國高官試圖避免與北京鬧翻，避免影響或破壞華府川習會籌備作業。

在上述七月空襲數天後，美國國務卿魯比歐和中國外長王毅會面。會後媒體問到中國是否向伊朗提供目標情報時，魯比歐避談，只答「中國所做一切，並未以任何方式改變這場衝突的走向」。

日本共同社十二日引述幾位美中關係消息人士報導，中方向美方要求，不要在川習會前批准新的對台軍售，否則中國大陸國家主席習近平將暫緩訪美。

日本共同社報導說，川普政府很重視這場今年第二次川習會。儘管外界多認為，美方將暫時擱置對台軍售，但中方仍提防難預測的美國總統川普，北京至今尚未官宣習近平訪美行程。

南京大學台灣研究所所長劉相平昨接受本報採訪指出，川普五月訪華後至今，美國的台海政策相對穩定，他指出，台灣問題依舊是中方在本次川習會中「一個比較重要的問題」。

劉相平說，雖然川普訪華後提出「四個不」（不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售），這些是川普的口頭發言，要進一步形成政策，中美雙方在台海和平穩定上面能夠達成更多的共識並落實，去阻遏賴清德的台獨分裂活動。

他認為，從川普訪華後到目前為止，美國的台海政策、對華政策，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了。