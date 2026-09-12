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莫習會晤 中媒稱：雙方坦誠深入交換意見

中央社／ 北京12日電

中國國家主席習近平12日在印度新德里出席金磚國家領導人會晤期間會見印度總理莫迪。根據中方報導，習近平稱，要以客觀理性的戰略認知校準方向，中印是合作夥伴而非對手；報導並形容，兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做夥伴達成重要共識。

據新華社報導，習近平表示，近2年，他與莫迪兩次會晤，引領中印關係從「再出發」實現「再提升」。兩國機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這一局面來之不易，值得珍惜。

他並對中印關係行穩致遠談了4點看法。第一，以客觀理性的戰略認知校准方向。中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅。第二，以合作共贏理念相互成就。雙方應聚焦發展這個最大公約數，加強友好交往和互利合作。拓展人文、直航等合作，有效改善兩國關係民意基礎。平衡解決彼此經貿關切。

第三，以互尊互諒的政治智慧排除干擾。致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。第四，以開放包容的多邊協作兼濟天下。相互支持彼此擔任金磚主席國，加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內協作。

據中方訊息，莫迪指出，印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方堅持獨立自主的外交政策，發展對中關係不受第三方影響。

報導又稱，莫迪表示，「印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華（中）活動」。但在印方發出的新聞稿中，並未提及台灣。

報導稱，印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，加強戰略溝通，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。雙方要共同努力，維護邊境地區的和平安寧。

外界評估，本次「莫習會」能否就邊境問題與戰略互信達成實質進展，將是兩國關係能否更進一步的關鍵。

莫迪 習近平 印度

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