金磚峰會莫迪見習近平 稱印中分歧不應演變為爭端

印度總理莫迪今天在新德里出席金磚國家（BRICS）峰會並於場邊會見中國國家主席習近平，印方新聞稿表示，雙方重申兩國應從戰略和長遠角度看待雙邊關係，分歧不應變成爭端。

印度外交部聲明寫道，莫迪（Narendra Modi）與習近平樂見兩人去年8月在天津會面以來印中雙邊關係的穩定進展。雙方重申，兩國應從戰略和長遠角度看待雙邊關係；分歧不應演變成爭端。

印度外交部聲明指出，莫迪強調，雙方必須遵循互相尊重、相互體諒以及互惠互利3個原則。

莫迪還提及，邊境地區的和平與安寧依然為雙邊關係持續發展之重要基礎。

兩國領導人說道，會致力於從雙邊關係的整體政治角度和兩國人民長遠利益出發，公平、合理且雙方都能接受地解決邊界問題。

莫迪和習近平也關注印中兩國人民交流的進展，並強調有必要進一步促進雙方文化交流、商務往來與人員流動。

在經貿關係方面，兩人強調需要解決彼此關切議題，包括結構性貿易失衡及供應鏈問題，並促進實質且可預測的市場准入。

印度外交部的聲明最後提到，兩國領導人都認為，雙方必須繼續在區域和全球議題上擴大共識，以共同因應諸多挑戰。