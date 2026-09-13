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陸要求川習會前勿對台軍售 川普喊話有條件接受陸車企在美設廠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日媒引述消息人士報導，北京要求白宮不要批准新的對台軍售，否則習近平將暫緩訪美。圖為川普5月訪中與習近平會面。美聯社
日媒引述消息人士報導，北京要求白宮不要批准新的對台軍售，否則習近平將暫緩訪美。圖為川普5月訪中與習近平會面。美聯社

日本共同社引述幾位美中關係消息人士報導，中方向美方要求，不要在川習會前批准新的對台軍售，否則中國大陸國家主席習近平將暫緩訪美。

報導說，美國總統川普顯然很想在11月國會期中選舉之前，展示一些外交成果，因此非常重視與中國大陸國家主席習近平舉行的峰會。儘管外界多數認為，美方將暫時擱置對台軍售案，但中方仍提防言行難以預測的美國總統川普，北京至今也尚未官宣習近平訪美行程。

消息人士表示，在準備習近平出訪之際，北京再次重申其立場，表示台灣問題是中美關係不可踰越的「紅線」。川習兩人今年5月中旬在北京會面時，習近平就向川普強調，台灣是中美關係中「最重要的問題」。他並警告，如果處理不當，可能引發衝突。

即將在本月底出訪美國習近平，可能帶著一批科技業和電動車產業的企業領袖隨行。對此，川普接受福斯新聞訪問時說，「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也是這麼做，但他們必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人。」但他仍將維持實質禁止大陸製汽車進口美國的政策。

川普說，「我們不讓他的汽車進入美國，從來都不允許」，若不如此，美國汽車市場將被大陸車「淹沒」。他說：「我不希望看到他們跑到墨西哥，用低成本生產，再把汽車運過邊境。這種事不會發生。」

比亞迪和吉利汽車等陸廠生產價格低廉、科技配備豐富的電動車，正在全球迅速擴大市占率。大陸車也已進入加拿大和墨西哥，使美國汽車業高層更加擔心，陸廠可能很快把目標轉向美國市場。

目前陸車在高額關稅下，實際上幾乎無法進入美國市場。美國商務部也以國家安全為由，禁止使用中國等敵對國家相關連網汽車系統的車輛進入美國市場。

彭博引述知情人士報導，福特執行長法利和川普政府官員今年也曾初步討論，是否可能建立一套機制，讓陸廠赴美生產，同時為美國本土車廠提供一定程度的保障。不過，當時並未做成任何決定。

代表密西根州的民主黨聯邦參議員史羅金說：「我們聽到傳言，川普正準備允許中國汽車在美國銷售，納入他正籌劃的更大協議。」

川習會 川習 習近平 台灣問題

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