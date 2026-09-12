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普亭尚未決定出席G20峰會 克宮：澤倫斯基要談判得來俄國
在烏克蘭總統澤倫斯基表示願與俄羅斯總統普亭在12月美國邁阿密20國集團（G20）峰會場合會晤後，克里姆林宮今天說，普亭尚未決定是否出席峰會，並重申澤倫斯基可赴俄會談。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在德國公共媒體「德國之聲」（Deutsche Welle）今天播出的訪問中，被問到若與普亭（Vladimir Putin）皆受邀出席今年12月中旬的G20峰會時，是否願與對方會晤，他回答：「當然。...我們必須見面、對話並做出決定。」
然而據俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們還不知道是否會前往邁阿密」。他並重申普亭要求，若澤倫斯基想要有任何會談，須來到俄國。
培斯科夫說：「如果他（澤倫斯基）真的想和普亭見面，普亭先前已說過，他可以飛來莫斯科。」
俄羅斯對烏克蘭發動的全面侵略戰爭已持續4年多，華府正尋求讓停滯多時的終戰談判再度啟動。不過，擔任G20今年輪值主席國的美國本月稍早召開集團財務首長會議時，有俄國財長受邀出席，令一些與會的烏克蘭歐洲盟邦不快。
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