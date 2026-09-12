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共同社：北京威脅華府 若批准新對台軍售將取消習川會

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本共同社報導，多位熟悉美中關係的消息人士今天透露，中國已經告知美國，如果華府於兩國元首會談之前批准任何新的對台灣軍售案，北京有意取消原定本月稍晚舉行的領袖會談。

報導指出，美國總統川普顯然希望在11月期中選舉前展現一番外交成就，極為重視與中國國家主席習近平舉行高峰會。

消息人士指出，在著手準備習近平出訪美國之際，中國重申其立場，表示台灣議題是雙邊關係當中的「紅線」。

習近平5月中旬在北京與川普會晤時，向美國總統表示，台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，並且警告如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。

當時川普曾在電視訪談中說，對台軍售可能是與中國打交道時「很好的談判籌碼」，引發外界就美國對其亞洲盟邦所作長期安全承諾的質疑。

川普政府去年12月宣布總額達110億美元的歷來對台最大規模的單一軍售案，引發中方強烈反彈。

川普已經表示，將於24日在白宮接待習近平及其夫人，並且為他們舉行國宴。中國政府尚未就習近平訪美作出正式宣布。

不過其中一位消息人士表示：「中國展現合作姿態，並未阻礙與美國的對話。」

目前美國財政部和商務部主導對北京談判，雙方領袖預計將討論多項重要經濟議題，包括降低規模分別達300億美元商品關稅的一項預期的協議。

消息人士指出，建立針對人工智慧（AI）安全進行對話的架構也很可能成為首要議程。

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