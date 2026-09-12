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民主剛果伊波拉疫情破7000例確診 近3400人喪命
剛果民主共和國史上最嚴重的伊波拉（Ebola）病毒疫情持續延燒，相關當局最新數據顯示，累計確診病例數已經超過7000起。
法新社報導，根據民主剛果當局的最新數據，從疫情爆發以來通報了7022起確診病例，其中3398人喪生，並有1671人痊癒。
剛果民主共和國在5月中旬宣布發現病例，這是該國史上第17次伊波拉疫情。
疫情最初爆發於民主剛果東北部伊圖里省（Ituri），之後擴散到鄰近區域。
本週稍早，伊波拉疫情確認蔓延至民主剛果第7個省分，即是南烏班吉省（South-Ubangi）。
這波疫情由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引起，目前還沒有獲得批准的疫苗或治療方法。
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