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菲律賓渡輪失火增至76死 13人仍失聯

中央社／ 馬尼拉12日專電
菲律賓渡輪失火增至76死。美聯社
菲律賓渡輪失火增至76死。美聯社

菲律賓渡輪失火事件，海岸防衛隊（PCG）持續在船艙內搜救，今晚公布最新傷亡數字表示，死亡人數已增至76人，尚有13人下落不明。

渡輪「六月紫菀號」（MV June Aster）8日晚間從馬尼拉出發，航往巴拉旺省（Palawan）柯倫島（Coron），9日在接近目的地時失火並擱淺，當天確認5人死亡。

救援人員直到火勢於11日上午10時15分完全撲滅後，才得以進入船體檢查，所發現的罹難者數字也直線飆升。

繼於今天上午宣布在經濟艙發現30具遺體之後，菲律賓海岸防衛隊發言人卡雅雅（Noemie Cayabyab）晚間再公布最新搜救進展說，救援及善後人員今天再找到41具燒焦遺體。

卡雅雅說，今天尋獲的41名罹難者，加上先前確認的35名死者，使得事故死亡總數增至76人；獲救生還者人數則維持43人。

此外，一名獲救乘客請求搜救人員救回他帶上船的一隻黃金獵犬，搜救人員今天通報，已尋獲這隻狗的遺體。

根據乘員名冊，事發時共有134人登記搭乘「六月紫菀號」，但有2人並未實際登船，意味著尚有13人失聯。但卡雅雅補充，隨著實際乘船人數清查及身分辨識工作持續推進，不排除失聯人數仍可能還會變動。

卡雅雅上午曾引述多名生還者說，火災發生前曾聽到來自貨艙的強烈爆炸聲，隨後出現濃煙，火勢迅速蔓延。

由於船上據報載有1輛電動車、1輛貨車及多輛機車，調查人員目前不排除電動車起火、甚至恐怖攻擊的可能性。

菲國相關單位已同步展開海上安全及海上犯罪兩方面調查，以釐清事故起因及可能責任。

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