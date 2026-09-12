快訊

國泰航空實習生遭挾持「腹部疑25公分刀傷」 莽男犯案原因曝

遭打壓？被控向民進黨遞投名狀 中天氣炸「六點聲明打臉周玉琴」

聽新聞
0:00 / 0:00

金磚峰會發布新德里宣言 籲中東「最大程度克制」

中央社／ 新德里12日綜合外電報導
包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在今天召開的高峰會中發布「新德里宣言」。歐新社
包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在今天召開的高峰會中發布「新德里宣言」。歐新社

包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在今天召開的高峰會中發布「新德里宣言」，呼籲中東地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行動。

法新社報導，在印度首都新德里發布的這份聲明指出：「我們對於中東／西亞地區緊張情勢持續升級深表關切，重申各自國家立場同時，也呼籲保持最大程度的克制，以及避免採取可能進一步惡化局勢的行動。」

由於伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等成員國就2月28日美國和以色列發動攻擊而爆發的戰爭立場分歧，金磚國家（BRICS）外長5月在新德里集會時未能就聯合聲明達成一致。

在東道主印度積極斡旋下，今天的領袖會議發布「新德里宣言」（New Delhi Declaration）。

宣言內容同時譴責針對民用基礎設施和核設施的攻擊。

宣言指出：「我們對蓄意攻擊受到國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）全面保障監督的民用基礎設施和和平用途核設施表達嚴重關切，這些行為違反國際法和IAEA相關決議。」

「核保障、安全及安保必須始終得到維護，包括在武裝衝突期間，以保護人員和環境免受危害。」

據新華社報導，中國國家主席習近平今天在為期兩天峰會開幕式中表示，中東戰爭「不符合國際社會共同利益」。

宣言同時指出，「我們注意到當前全球兩極分化和互不信任的態勢，鼓勵採取全球行動以加強國際和平與安全」、「我們強調有必要共同努力，根據適用的國際法，維持全球貿易、供應鏈與能源的順暢流動」。

新德里 峰會 中東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金磚峰會聯合聲明達成共識 傳將譴責單邊戰爭

伊朗總統赴金磚峰會 稱中東不需要區域警察

金磚峰會登場 去美元化、中印話語權之爭成焦點

金磚峰會 莫迪、聯合國秘書長示警區域衝突影響航行自由

相關新聞

金磚峰會聯合聲明達成共識 傳將譴責單邊戰爭

多位消息人士今天向路透社透露，由新興經濟體組成的金磚國家於領袖齊聚新德里召開高峰會之前數小時，已經就聯合聲明內容達成一致...

金磚峰會發布新德里宣言 籲中東「最大程度克制」

包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在今天召開的高峰會中發布「新德里宣言」，呼籲中東地區保持冷靜，避免採取可能...

紅海爭奪戰 葉門政府軍打擊在摩卡青年運動叛軍

葉門政府軍今天表示，他們已打擊據守在紅海戰略港市摩卡（Mocha）的叛軍「青年運動」（Houthi）戰士。青年運動昨天奪...

澤倫斯基媒體專訪 表示邁阿密G20峰會願與普亭會面

各方加緊努力以結束俄烏衝突之際，烏克蘭總統澤倫斯基在今天公布的訪談中表示，他願意在美國邁阿密（Miami）舉行的20國集...

金磚峰會 莫迪、聯合國秘書長示警區域衝突影響航行自由

印度總理莫迪（Narendra Modi）在金磚國家（BRICS）峰會期間，與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Gu...

川普訪愛爾蘭會晤領導人 將赴自家球場觀賞高球賽

美國總統川普今天將與愛爾蘭總統及總理會面，週末還將出席一場高爾夫球賽。這趟行程與他近期聚焦伊朗戰爭以及11月期中選舉的政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。