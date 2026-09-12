金磚峰會發布新德里宣言 籲中東「最大程度克制」

包括中國、俄羅斯、伊朗及印度在內11個金磚國家在今天召開的高峰會中發布「新德里宣言」，呼籲中東地區保持冷靜，避免採取可能惡化局勢的行動。

法新社報導，在印度首都新德里發布的這份聲明指出：「我們對於中東／西亞地區緊張情勢持續升級深表關切，重申各自國家立場同時，也呼籲保持最大程度的克制，以及避免採取可能進一步惡化局勢的行動。」

由於伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等成員國就2月28日美國和以色列發動攻擊而爆發的戰爭立場分歧，金磚國家（BRICS）外長5月在新德里集會時未能就聯合聲明達成一致。

在東道主印度積極斡旋下，今天的領袖會議發布「新德里宣言」（New Delhi Declaration）。

宣言內容同時譴責針對民用基礎設施和核設施的攻擊。

宣言指出：「我們對蓄意攻擊受到國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）全面保障監督的民用基礎設施和和平用途核設施表達嚴重關切，這些行為違反國際法和IAEA相關決議。」

「核保障、安全及安保必須始終得到維護，包括在武裝衝突期間，以保護人員和環境免受危害。」

據新華社報導，中國國家主席習近平今天在為期兩天峰會開幕式中表示，中東戰爭「不符合國際社會共同利益」。

宣言同時指出，「我們注意到當前全球兩極分化和互不信任的態勢，鼓勵採取全球行動以加強國際和平與安全」、「我們強調有必要共同努力，根據適用的國際法，維持全球貿易、供應鏈與能源的順暢流動」。