紅海爭奪戰 葉門政府軍打擊在摩卡青年運動叛軍

葉門政府軍今天表示，他們已打擊據守在紅海戰略港市摩卡（Mocha）的叛軍「青年運動」（Houthi）戰士。青年運動昨天奪下葉門紅海沿岸，鞏固對紅海咽喉曼德海峽的控制。

法新社報導，由於美國和伊朗交戰導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續關閉，曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）成為沙烏地阿拉伯石油出口關鍵通道。葉門政府軍獲沙烏地支持，青年運動則是伊朗盟友。

青年運動經過1週攻勢後，10日奪下摩卡，迫使許多居民逃往葉門政府所在地亞丁（Aden）。但青年運動的媒體昨天報導，摩卡機場遭到沙烏地2次打襲擊中；同時當地1名官員說，摩卡港遭到6枚來源不明的飛彈擊中。

葉門國家通訊社薩巴社（Saba）今天引述政府軍發言人納季利（Majed Abdullah al-Nazili）報導，政府軍已在摩卡港附近摧毀青年運動的數輛車和數件武器，並擊斃數名成員。

納季利還說，政府軍也在摩卡通往杜巴布（Dhubab）的公路上距摩卡11公里處打擊青年運動的車輛與和成員。他昨天已警告當地民眾，政府軍開始對摩卡一帶進行砲擊。