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日媒曝若美批准對台新軍售 北京威脅取消川習會
日本共同社周六（12日）引述未具名知情人士報導，北京當局已告知美國，如果華府在本月底「川習會」預定會面之前，批准任何新的對台軍售，北京就打算取消兩國領導人原定的會面。
共同社說，美國總統川普顯然很想在11月國會期中選舉之前，展示一些外交成果，因此非常重視與中國大陸國家主席習近平舉行的峰會。
消息人士表示，在準備習近平出訪之際，北京再次重申其立場，表示台灣問題是中美雙邊關係中的「紅線」。川習兩人今年5月中旬在北京會面時，習近平就向川普強調，台灣是中美關係中「最重要的問題」，並警告，如果處理不當，可能引發衝突。
當時川普接受電視新聞訪問時則是表示，對台軍售可能成為他與北京打交道時「非常好的談判籌碼」，引發了外界對華府長期以來對亞洲盟友安全承諾的疑慮。
中國大陸在台灣海峽及其周邊地區增加軍事活動，外界擔心可能入侵台灣，以及美國與其盟友恐會捲入更廣泛區域衝突。
川普政府根據《台灣關係法》去年12月宣布了一項總額110億美元的對台軍售案，規模為歷來最大，引發中國大陸強烈不滿。
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