跨大西洋關係現裂痕 丹麥學者：歐洲應深化印太戰略夥伴關係

美國總統川普上任後屢次公開表示希望取得丹麥自治領地格陵蘭，甚至在7日發布了「擴張版」的美國地圖，把格陵蘭與冰島都納入美國領土，「美國優先」的對外政策造成美歐跨大西洋的關係產生裂痕。

丹麥國際研究院（Danish Institute for InternationalStudies, DIIS）的資深研究員佛斯比（Andreas B.Forsby）在2026年2月撰寫出版政策摘要「與西方漸行漸遠：跨大西洋分裂如何讓中國得利並迫使歐洲重新思考印太戰略」（Gone with the West: How thetransatlantic split helps China and forces Europe to rethinkits Indo-Pacific strategy），分析跨大西洋關係的轉變如何改變歐洲的印太政策。

政策摘要指出，川普（Donald Trump）的對歐政策讓丹麥以及歐洲國家與美國長久的跨大西洋盟友關係產生裂痕，也削弱了歐洲面對中國的集體應對能力，讓中國有機會對歐採取脅迫外交手段，使得歐洲必須透過與印太地區志同道合的國家建立更緊密的關係來增強自身的戰略自主性。

●大國各自劃分勢力範圍 歐洲與印太產生新合作契機

政策摘要中寫道，川普政府背離自由主義以規則為基礎的國際秩序，原本基於相同理念而形成的西方聯盟，如今在印太地區建立地緣戰略結盟時，似乎已不再扮演重要角色。

原本跨大西洋盟友對於中國作為「系統性挑戰者」（systemic challenger）且美歐應共同面對的這項共識，如今正在瓦解。

佛斯比的摘要認為，印太地區的經濟活力與關鍵製造業的重要性，不容美中在此自行主導。事實上，許多印太國家跟歐洲一樣支持自由貿易、多邊主義、自由主義制度以及以規則為基礎的國際秩序，也同樣對過度依賴中國或美國感到不安，而這些共同點或許能讓歐洲與印太國家重新建立「理念相近」的關係。

歐洲在中國與美國日益強勢的情勢下，迫切需要自行擴大並深化與印太國家的戰略夥伴關係。歐盟擬議中的新安全戰略，希望能將此列為地緣戰略優先事項。

●美國主導下的制衡中國政策產生改變

佛斯比在摘要中分析，川普第一任期（2017–2021）推動的對中強硬政策，促成西方共同制衡中國的戰略聯盟。丹麥就是一例，在美國要求下，限制華為參與5G建設，也阻止中國投資格陵蘭。

美國同時推動「自由且開放的印太」、重啟美日印澳「四方安全對話」（Quad），並在2019年首次將中國納入北約（NATO）安全議程。

在拜登（Joe Biden）任內，中國強烈偏向破壞國際秩序、侵略烏克蘭的俄羅斯，拜登以「民主對抗威權」及維護自由、以規則為基礎的國際秩序為共同理念，將中國塑造成主要對手，整合西方國家。

拜登政府也成功地在印太地區逐步形成了看似以制衡中國為目標的聯盟。「理念相近」成為建立印太安全、科技及經濟合作關係的重要標準，這樣的政策也出現在丹麥與其他西方國家在2020年代初期的戰略文件中。

然而，川普第二任政府轉向「美國優先」與大國勢力範圍思維，不再強調與歐洲共同應對中國，甚至認為歐洲應先處理自身問題。這使美歐在印太戰略上的共同基礎逐漸瓦解，也削弱了西方聯合制衡中國的能力。

●西方制衡減弱 中國取得更多戰略空間

這份政策摘要分析，隨著西方聯盟逐漸分裂，對中國的地緣戰略制約減弱，中國政府正準備利用這些新的機會。

佛斯比的分析認為，中國可能利用川普政府的「霸凌」行徑批評美國、搶占道德高地，將自己塑造為國際上負責且穩定的力量；中國也可能運用自身強大的地緣經濟影響力與關鍵科技，鞏固其作為全球供應鏈與基礎建設核心樞紐的地位；西方聯盟逐漸瓦解也會造成中國更敢採取脅迫外交維護自身利益。

中國長期使用脅迫外交，隨著西方聯盟的分裂，相關手段只會更常見。例如中國對稀土實施前所未有、範圍廣泛的出口管制；即使相關措施後來暫停，中國也已開始針對特定國家採取經濟手段。

摘要也提及，中國針對日本首相高市早苗對「台灣有事」可能涉及日本國家安全的發言，對日本實施稀土出口限制。北京也可能透過脅迫方式，威脅並懲罰不承認中國自稱擁有南海大部分海域「歷史權利」的菲律賓與越南。

●歐洲與印太地區戰略合作3大要素

佛斯比在政策摘要中建議，歐洲在面對跨大西洋關係瓦解之時，應該更新其安全戰略以及印太戰略。歐洲可發揮其共同的規範性力量與地緣經濟集團的潛力，與印太地區建立戰略合作框架。這有助歐洲戰略自主，也能更妥善處理對2大強權的依賴。

佛斯比認為，歐洲與印太地區的合作框架可以建立在3項核心要素上：理念相近、權力平衡、關鍵產業。

透過對於自由貿易、多邊主義與民主法治的理念與更多有相似價值的國家合作；同時透過印太地區重要戰略地位國家建立強大的戰略夥伴關係，才有可能對美中經濟、科技、軍事力量上加以平衡；透過與印太國家建立夥伴關係，振興歐洲國防工業、確保取得關鍵礦產、建立新的半導體生態系，並讓歐洲供應鏈更多元，減少對美中的依賴。

佛斯比的政策摘要分析，這樣的戰略合作能使歐洲與印太地區減少面對美中脅迫外交的脆弱性，西方作為集體行為者的時代走向終結，歐洲必須主動塑造地緣戰略格局，以避免被其他國家劃入各自勢力範圍。