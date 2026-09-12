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金磚峰會聯合聲明達成共識 傳將譴責單邊戰爭

中央社／ 新德里12日綜合外電報導
2026金磚峰會現場。路透社
2026金磚峰會現場。路透社

多位消息人士今天向路透社透露，由新興經濟體組成的金磚國家於領袖齊聚新德里召開高峰會之前數小時，已經就聯合聲明內容達成一致，目標提升這個集團的全球影響力。

路透社報導，適逢美國和伊朗在其已經進行6個月的戰爭中恢復報復性攻擊之際，這次峰會希望彌合伊朗和阿拉伯聯合大公國之間因為波斯灣（PersianGulf）衝突產生的分歧。

4位消息人士向路透社透露，談判代表們已經針對聯合聲明內容達成共識，預計文件不太可能具體點名，但是會譴責任何國家的單邊戰爭行為。金磚國家（BRICS）領袖預計稍晚將會批准這份文件。

作為東道主的印度外交部沒有立即回應路透社針對聲明內容的置評請求。

外交政策專家表示，如何找到阿布達比和德黑蘭都能接受的中東危機措辭並且順利發表聯合聲明，是這個集團一大考驗。

雖然這類聲明未必能對當前地緣政治局勢產生重大影響，但是他們強調，這仍可展現新興國家集團對抗重創經濟政策時的團結立場，例如西方的制裁。

金磚國家外長5月在新德里的會議中因伊朗和阿聯分歧，最終未能發布聯合聲明。

新德里

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