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澤倫斯基媒體專訪 表示邁阿密G20峰會願與普亭會面

中央社／ 柏林12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

各方加緊努力以結束俄烏衝突之際，烏克蘭總統澤倫斯基在今天公布的訪談中表示，他願意在美國邁阿密（Miami）舉行的20國集團（G20）高峰會中與俄羅斯總統普亭會面。

法新社報導，當德國之聲（Deutsche Welle）提問，如果雙方領袖都收到邀請，是否願意在12月的峰會中與普亭（Vladimir Putin）會晤時，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應說：「是的，當然。我們必須出席，我們必須見面、對話並且作出決定。」

他說：「重點不在於說什麼。我會對他說什麼或他想對我說什麼並不重要，一點都不重要。重要的是結果，結果才是關鍵，就這樣。」

俄烏戰爭已經進入第5年，美國近來試圖重啟停滯已久的和平進程。美國談判代表魏科夫（SteveWitkoff）和庫許納（Jared Kushner）上週末先後造訪莫斯科和基輔。

普亭與美國總統川普上週也就這場戰爭進行通話。克里姆林宮指出，雙方進行一小時「極為坦誠」而且具建設性討論。

澤倫斯基在德國之聲昨天進行的專訪中表示，魏科夫與庫許納的訪問是一個「正面信號」，兩人此行同時前往基輔和莫斯科十分重要。他說：「這是對我們人民的尊重。」

美國今年擔任20國集團（G20）輪值主席國。G20成員包括19個國家、歐洲聯盟（European Union）和非洲聯盟（African Union）兩個區域組織。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）9月初受邀出席在北卡羅來納州舉行的G20會議，引發烏克蘭歐洲盟友不滿。

一名俄國外交官今天另外表示，莫斯科下週將派官員參加在休士頓（Houston）舉行的G20能源會議。

邁阿密 G20 澤倫斯基 普亭

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