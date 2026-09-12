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金磚峰會 莫迪、聯合國秘書長示警區域衝突影響航行自由

中央社／ 新德里12日專電
印度總理莫迪在金磚國家峰會期間，與聯合國秘書長古特瑞斯會面。路透社
印度總理莫迪在金磚國家峰會期間，與聯合國秘書長古特瑞斯會面。路透社

印度總理莫迪（Narendra Modi）在金磚國家（BRICS）峰會期間，與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會面，聚焦中東、烏克蘭衝突對多邊合作與航行自由的影響。

金磚國家領導人峰會今天、明天在新德里的印度會議中心（Bharat Mandapam）進行，根據印度外交部提供的訊息，莫迪與古特瑞斯都強調多邊機構的重要性，因此包括聯合國安理會在內的機構都有做出改革，以反映當代現實情況的需要。

近期世界各地不斷出現的衝突，對航行自由、永續發展、人工智慧（AI）、再生能源、全球糧食安全等的影響，莫迪與古特瑞斯也進行了討論。

莫迪與古特瑞斯強調，發生在中東、烏克蘭的衝突，對全球經濟、航行自由、多邊合作、以及燃料、糧食、化肥的供給都造成不良影響，兩人對此表達擔憂；其中古特瑞斯特別提及航行自由的重要。

本次金磚國家領導人會議主題為「建構韌性、創新、合作與永續發展」（Building for Resilience,Innovation, Cooperation and Sustainability），今年的輪值主席國是印度，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都齊聚新德里參加峰會；莫迪、習近平是否另外進行會談，也格外引發關注。

聯合國 秘書長 印度 莫迪

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