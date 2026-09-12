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歐洲審計院警告 擺脫對俄能源依賴陷入停滯

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

歐洲審計院（ECA）警告，歐盟為擺脫對俄國石油、天然氣依賴所作的努力陷入停滯；與此同時，歐盟在即將入冬之際，天然氣庫存卻異常偏低。

路透社報導，歐洲審計院在報告裡指歐盟目前的投資規模嚴重不足，難以實現未來幾年完全擺脫對俄羅斯能源需求的目標。歐盟相關的因應計畫包括分散化石燃料供應來源、擴大再生能源及改善電網基礎設施以促進成員國間的能源調配，進而全面取代俄羅斯能源。

自莫斯科於2022年入侵烏克蘭以來，歐盟便逐步摒棄俄羅斯燃料進口。

得益於對俄羅斯海運石油制裁，歐盟目前已近乎全面停止進口俄國原油；俄羅斯占歐盟天然氣總進口量的比重，也從2022年戰前的45%降至目前的12%。

然而歐洲審計院指出，歐盟擺脫俄羅斯能源的計畫「正面臨停滯，加上遇到中東局勢動盪，歐洲的能源安全正面臨全新威脅」。

隨伊朗戰事打亂全球能源供應，歐洲正面臨今冬來臨前難以補足天然氣庫存的困境。歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）數據顯示，目前歐盟地下天然氣儲存槽的儲存率僅達67%，遠低於去年同期的80%。

分析圈警告，這種情況恐讓歐盟各國在入冬後陷入能源價格暴漲風險，尤其歐盟已排定自2027年1月1日起全面禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）進口。

審計院還說，歐盟之所以能替換部分俄國天然氣，主要得益於暖冬氣候及飆漲的高能源價格抑制民間需求，而不完全是政策措施發揮效果。審計院因此建議，歐盟執委會應採取更多措施，確保各成員國按照計畫退出俄羅斯能源。

對此，歐盟執委會發言人回應，歐盟採取的行動及提供的資金已加速再生能源計畫推進，大幅降低對俄羅斯天然氣的依賴。

歐盟執委會最初估計，實施擺脫俄羅斯能源的計畫需要投入3000億歐元，並已從歐盟預算中提供這筆資金。

但審計院指出，各成員國迄今僅承諾投入543億歐元。巨大落差意味歐盟執委會可能錯估實際所需的投資金額，也可能反映各國在執行這項計畫時面臨困難。

歐洲 俄羅斯 能源 依賴

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