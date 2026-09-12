川習會前持續角力！港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題

南華早報12日獨家報導，中美在人工智慧（AI）領域的緊張局勢升高，正影響中國國家主席習近平訪美的最後準備。知情人士透露，雙方正討論是否把期待已久的AI對話，併入第二次川習會前幾天舉行、範圍更廣的經濟會議。

美國總統川普與習近平5月在北京同意啟動政府間AI對話，此後一直與美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰主導的貿易談判分開進行，但雙方始終難有進展。由於峰會逼近，再安排另一場高層會議愈來愈困難，而貝森特同時主導對中AI與經濟談判，預計將在同一場會議處理兩項議題，但日期與地點未定，可能在川習會前幾天舉行。

知情人士表示，兩人可能討論貿易委員會、投資委員會及AI工作小組三項經濟倡議，不過只有貿易委員會有望在峰會前形成具體成果。另一名知情人士透露，雙方官員都認為「戰略穩定符合雙方利益，這次訪問將讓戰略穩定的內涵更加明確」。此外，川普即將面對期中選舉，習近平則有下個月的中共二十屆五中全會與明年的中共二十一大，因此中美都將第二次川習會視為重大政治事件前的重要機會。

該人士指出，兩國競爭「非常激烈」，尤其是在AI領域，雙方正試圖「不時管理預期並釐清紅線」；川普與習近平也都必須處理各自體制內部的反對意見，避免訪問偏離軌道。

將AI對話納入貝森特與何立峰會議，私下被視為行程上的權宜安排，但這場對話如今面臨的政治環境已比最初提出時更加嚴峻。關注會談的人士擔心，若單獨舉行AI對話，議題可能從降低風險轉向半導體晶片、模型存取及出口管制。另有一名人士表示，中方也對美方處理AI對話的方式感到不滿，認為美方要求不僅旨在降低AI可能造成的危害，也意在限制中國發展自身AI能力。

消息人士表示，目前AI議題涵蓋半導體管制、模型蒸餾與智慧財產權、安全規範、網路安全及軍事限制。由於範圍廣泛、雙方期待又有分歧，相關人士不預期本輪能取得太多成果，AI安全是唯一可能有些交集的領域。與此同時，美國AI公司正「大力遊說」白宮採取更強硬立場，中方則預計將抵制美國任何試圖「對中國AI模型實施全球禁令」的行動。