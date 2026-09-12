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普亭新聞秘書：不排除美俄領導人在深圳APEC峰會期間舉行會晤

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯總統普亭新聞秘書佩斯科夫。俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯總統普亭新聞秘書佩斯科夫。俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯衛星通訊社昨晚報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，不排除未來俄美雙方會就俄羅斯總統普丁與美國總統川普在中國舉行會晤一事達成一致，但目前尚無任何最終約定。

報導稱，佩斯科夫在談到普川會的可能性時對俄《消息報》說：「目前尚未就會晤達成任何最終約定，但隨著時間的推移，大概也會走到這一步。」

今年亞太經合組織領袖高峰會將於11月18日至19日在中國深圳舉行。

另俄通社昨下午也報導了關於美中俄在深圳APEC峰會期間舉行三方峰會的訊息，並顯示這一三巨頭會議舉行的概率似乎並不高。佩斯科夫表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普和中國國家主席習近平在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤，目前尚未列入日程。

他表示，目前還沒有安排任何會晤。理論上不能排除這種可能性，但時機成熟時，如果三方確實出現在同一場合，屆時才會通過外交渠道提出某些倡議。目前沒有這樣的計劃。

普亭 美俄 APEC 俄羅斯 川普

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