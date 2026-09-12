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北韓發射不明飛行物 南韓合同參謀本部分析射程
南韓國防部今天表示，北韓向朝鮮半島以東海域發射一枚不明飛行物。韓聯社稍早報導，南韓合同參謀本部正在分析這個飛行物的規格與射程。
路透社指出，上月，北韓發射了超過10枚短程彈道飛彈，並在南韓與美國舉行聯合軍演期間，下令軍隊保持全面備戰狀態。
南韓、日本與美國昨天剛結束聯合軍演，這場演習目的在檢視因應北韓飛彈與核武威脅的備戰能力。
另外，美國總統川普上月突然縮減軍演規模，他曾稱這些軍演對平壤當局具有敵意，並表示他預計今年稍晚將與北韓領導人金正恩會面。
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