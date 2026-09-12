北韓發射不明飛行物！南韓合同參謀本部分析射程

今年5月在北京舉行的美中高峰會所達成的「建設性戰略穩定關係」，讓許多學者官員丈二金剛摸不著頭緒，這並非美方慣常的用法，看似出自北京的套話術語。 但據不願具名的中方學者表示，這不是中方的想法，而是美國國務卿魯比歐去年（2025年）在與中國大陸外長王毅的一次通話中，多次提到尋求美中關係的「戰略穩定」與負責任管控競爭；北京抓住此訊號，在高峰會前，將其順勢擴大並定調為「建設性戰略穩定關係」的新合作框架，美方則是加上「在和平與穩定的基礎上……」，也同意此表述。

2026-09-12 07:00