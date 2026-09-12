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普丁喊話金磚國家抗衡西方 俄羅斯印度深化戰略合作

中央社／ 新德里11日綜合外電報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）今天同意深化兩國長期關係。普丁表示，金磚國家（BRICS）應建立一個不受西方規則約束並以全球經濟成長為目標的新平台。

莫迪與普丁在金磚國家峰會前夕於印度首都新德里（New Delhi）舉行會談。中國國家主席習近平、伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等領袖預計出席峰會。

路透社報導，印度目前正進行外交平衡，一方面試圖維持與美國、波灣阿拉伯國家、俄羅斯、伊朗及以色列的密切關係，另一方面也受到俄烏戰爭及伊朗戰爭造成的航運與貿易中斷等影響。

金磚國家正尋求提高自身在全球事務中的影響力，然而，成員國對伊朗與波灣地區衝突的立場並不一致，其中伊朗與阿拉伯聯合大公國分處不同陣營。

普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）指出，金磚國家正從地緣政治組織轉型為更務實的經濟夥伴關係，重點在於促進企業、科技業及投資人之間的合作，同時改善支付系統及共同基礎建設。

普丁在金磚國家商業論壇活動中表示：「我們一直被告知，競爭是一頭神聖不可侵犯的牛，任何人都不應碰觸。但不幸的是，如今西方競爭者正試圖以一切必要手段重新取得過去的領導地位。這種競爭有時呈現令人不悅的形式。」

普丁發言時，莫迪、裴澤斯基安及南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）均在場聆聽。

普丁說，這些行動甚至包括直接的實體攻擊，或摧毀工業與物流設施、輸油管線等，表示有人試圖阻斷國際運輸走廊並扣押船隻，但未進一步說明具體情況。

普丁指出，「國際間正遭施加非法限制，同時伴隨所謂『次級制裁』威脅」，金磚國家將打造「一個新的、可持續的全球成長平台」。

去年金磚國家峰會曾引起美國總統川普的不滿。他威脅要對任何支持他所稱「反美政策」的金磚國家成員加徵10%的關稅，而華府也威脅對持續購買俄羅斯石油與天然氣的國家加徵100%的額外關稅，包括印度與中國等主要買家。

印度外交部表示，莫迪與普丁稍早「就西亞及黑海地區的衝突交換看法」，這些衝突已對海運貿易以及印度海員的安全保障造成影響。

印度外交部聲明指出，「兩國領袖同意持續努力，進一步強化兩國特殊且享有優先地位的戰略夥伴關係。」

印度與俄羅斯表示，希望到2030年雙邊貿易額將提高至1000億美元，高於2024至2025年度將近700億美元的規模。

印度 俄羅斯 莫迪

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