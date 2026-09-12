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川普憂 美AI競賽若未贏中國 處境將很不利

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普10日出席在達拉斯舉辦的共和黨期中選舉大會。 歐新社
美國總統川普10日出席在達拉斯舉辦的共和黨期中選舉大會。 歐新社

美國總統川普十日結束共和黨達拉斯期中選舉大會時答覆媒體提問，表示他擔心「如果美國沒在人工智慧（ＡＩ）領域勝出，我們將處於很不利的位置」。

川普並指稱，美國在ＡＩ技術方面「領先中國一大截」，約領先一年，「這被視為是很大的差距」。

對於中國大陸國家主席習近平可望即將訪美，川普預期兩人這次會面會「很棒」，但他沒詳述屆時會否討論ＡＩ議題。

美國智庫哈德遜研究所研究員華特斯十日在智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）舉行的線上研討會「當前美貿易政策動向與對台及印太盟友之影響」說，ＡＩ需求讓台灣成為美國「最重要」貿易夥伴，美國的ＡＩ政策不能沒有台灣。

華特斯還說，ＡＩ攸關國家安全，川普政府視ＡＩ為「新的太空競賽」，美國必須領先、不能落後中國大陸，這是美國首要政策。

另外，路透十日報導，美國ＡＩ新創公司Anthropic指稱，過去八個月阻截多起涉嫌惡意使用其Claude模型的行為，包括疑似和俄羅斯有關的網路間諜活動，與中國大陸ＡＩ業者試圖竊取且複製技術的舉動。

川普 習近平 AI 美中 人工智慧 科技

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