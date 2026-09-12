聽新聞
0:00 / 0:00
川普憂 美AI競賽若未贏中國 處境將很不利
美國總統川普十日結束共和黨達拉斯期中選舉大會時答覆媒體提問，表示他擔心「如果美國沒在人工智慧（ＡＩ）領域勝出，我們將處於很不利的位置」。
川普並指稱，美國在ＡＩ技術方面「領先中國一大截」，約領先一年，「這被視為是很大的差距」。
對於中國大陸國家主席習近平可望即將訪美，川普預期兩人這次會面會「很棒」，但他沒詳述屆時會否討論ＡＩ議題。
美國智庫哈德遜研究所研究員華特斯十日在智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）舉行的線上研討會「當前美貿易政策動向與對台及印太盟友之影響」說，ＡＩ需求讓台灣成為美國「最重要」貿易夥伴，美國的ＡＩ政策不能沒有台灣。
華特斯還說，ＡＩ攸關國家安全，川普政府視ＡＩ為「新的太空競賽」，美國必須領先、不能落後中國大陸，這是美國首要政策。
另外，路透十日報導，美國ＡＩ新創公司Anthropic指稱，過去八個月阻截多起涉嫌惡意使用其Claude模型的行為，包括疑似和俄羅斯有關的網路間諜活動，與中國大陸ＡＩ業者試圖竊取且複製技術的舉動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。