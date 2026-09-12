比照川普5月訪中 習近平擬率科技巨頭訪美

中國大陸國家主席習近平九月下旬可望國是訪美，美中正加緊敲定相關細節。香港南華早報十一日引述消息人士報導，北京正考慮安排一批頂尖的科技、電動車和航空航天的中企高層隨行。

隨行代表團的具體安排仍待敲定。中方挑選成員參考五月北京「川習會」時，隨美國總統川普訪中的美企執行長（ＣＥＯ）代表團成員，因此可望涵蓋科技、金融、電動車及航空航天產業中企高層。

川普五月訪中時，逾十二位頂尖美企ＣＥＯ隨行，包括特斯拉、蘋果、輝達與波音負責人。雖然北京尚未正式承諾讓中企領袖隨習近平訪美，但中美均以對等原則看待這次華府行的各項安排，包含商業代表團的組成。

中方規畫的隨行名單，將納入頂尖的大陸科技公司高層。習近平此行也將安排企業領袖交流活動，但可望隨行的幾位中企巨頭尚未取得美簽，因此北京正促華府加快程序。

九月華府川習會正值兩大強權在人工智慧（ＡＩ）議題上的緊張升高之際，外界目前對取得突破的期待仍不高。隨習近平訪美的大陸代表團將更著重於對外觀感、展現形象的考量，而非獲實質成果。

何立峰、貝森特 安排近日會面

對於九月川習會的相關協商，可能持續至該峰會前夕的最後一刻。中美計畫接下來幾天安排大陸國務院副總理何立峰和美國財長貝森特會面，時間就在習近平啟程訪美前不久。何、貝五月也在川普抵北京前幾天，先在首爾會面處理棘手的雙邊經貿問題，當時被廣泛視為北京川習會的前奏。

預料何、貝這次將討論五月川習會敲定的關鍵事項，包括美中ＡＩ對話，與管控雙邊商業往來及投資准入的「貿易委員會」和「投資委員會」。

美中貿易談判可能取得一些進展，但投委會的相關談判因華府強烈反對而陷入停滯。北京原希望華府列出對中投資開放的產業，但華府傾向逐案審查。不過，美中仍高度重視習近平此次對等回訪，並視為一個穩定雙邊關係的重要機會。