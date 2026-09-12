備戰期中大選！共和黨大會川普催票 「人氣王」范斯聲浪高

共和黨九、十日在德州達拉斯美國航空中心舉行期中選舉大會。副總統范斯十日演說時指控民主黨「充滿仇恨」，緊接著由川普壓軸登場。外媒報導說，這場大會也為「後川普時代」鋪路。

川普演說時向支持者催票喊話，十一月期中選舉「選票上（雖然）沒有我的名字，但你們得假裝有。你們得幫我一個空前大的忙，你們得為我這麼做，你們得假裝我在（共和黨籍）參選人名單上」。

川普並重申，若共和黨在國會議員選舉勝選，川普政府將對每名美國成人發放五千美元（台幣約十五萬九千元）的「川普紅利」。他十日接受美媒專訪時指稱，川普紅利無需美國國會批准就能發放，就算需要，「他們也會批准」。

談到范斯時，川普表示，「我要感謝我們偉大的副總統。他今晚的表現太棒了！你們要知道，民主黨開始緊張了」。

德州聯邦參議員克魯茲十日演說時稱讚川普表現「非凡」，並將部分民主黨期中選舉參選人形容為共產主義者且「痛恨資本主義與美國」。

年僅四十二歲的范斯雖尚未表態是否角逐二○二八年美國總統大選，川普也尚未對接班人選表態。但范斯和密西根、賓州、威斯康辛及其家鄉俄亥俄州的黨代表會面時，現場人士一度鼓噪喊出其姓名的縮寫ＪＤ。他十日演說時，現場群眾也爆出歡呼聲且不斷高喊ＪＤ，甚至聽到「四十八（任）」，即二○二九年一月廿日接替川普的總統。

范斯也肩負共和黨全委會財務主席的重任。知情人士說，范斯十日在達拉斯一場募款活動為共和黨募到兩百萬元（台幣約六三七○萬元）。

這場外界戲稱為「川普嘉年華」的大會適值二○○一年九一一事件廿五周年前夕，現場共和黨支持者揮舞美國國旗星條旗，川普說，（期中選舉時）絕大多數美國人將挺身而出，「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）。

美國選情預測網站「決策台總部」預測，民主黨將以二二九席對二○六席贏得聯邦眾議院；聯邦參議院則陷入五十席對五十席的緊繃局面。