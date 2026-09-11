外媒：台灣的強大國際影響力不是靠外交部 而是「這個」掙來的

富比世雜誌（Forbes）報導，台灣在全球科技供應鏈中具有難以取代的地位，使其在中國大陸持續壓縮國際空間的情況下，擁有超越官方管道所能達到的國際影響力，而這股強大實力的主要來源既不是外交部、也非電影節或學生交流，而是全球晶圓代工龍頭台積電。

台積電掌握全球多數先進製程邏輯晶片的生產，這些晶片正是人工智慧（AI）系統、智慧手機、汽車及尖端國防設備的重要核心。透過台積電，台灣被嵌入全球最關鍵的科技供應鏈，因而與美國、歐洲及其他主要經濟體形成深度的利益連結。

這種科技的不可或缺性讓台灣取得一個特殊籌碼，即使部分國家不願在政治上承認台灣，卻不得不重視與台灣的經濟及科技關係。富比世指出，台灣正日益將其半導體領域的主導地位轉化為外交優勢。

但經濟上的不可或缺能否彌補外交上的孤立？在某種程度上答案是肯定的。台灣的經濟實力可以部分彌補缺乏正式外交關係的不足，但無法消除其根本的脆弱性，因此台灣正在打出「台積電牌」。

台積電的全球觸角已遠超過外交部，台灣外交部全球約有3,000名人員，台積電員工則超過9萬人；外交部年度預算約13億美元，台積電年度營收則達約1,210億至1,224億美元。換言之，台灣雖沒有眾多正式外交盟友，卻擁有數量龐大的全球客戶，其中包括全球最具影響力的科技企業與政府。

美國就是最明顯的例子，華府並未與台灣建立正式外交關係，但美台經貿及科技合作卻持續深化。2026年1月，美台達成重大貿易與投資協議，其中包括台積電在美國擴大半導體、能源及AI產能的投資，目前相關投資規模已達650億美元。

台積電是台美經濟合作大局的一部分，從2015到2025年，雙邊商品貿易額成長近三倍，從667億美元增加至2,561億美元，台灣也從美國第九大貿易夥伴躍升至第五大貿易夥伴，顯示即使沒有正式外交關係，經濟與科技仍能為台灣建立強大的國際連結。

問題在於，台灣的半導體優勢同時也是一項脆弱性，台灣不能光靠台積電這張牌。因為台積電越重要，美國、歐洲等地越有誘因降低對台灣的依賴。近年美國與歐洲投入數十億美元，積極吸引半導體製造回到本土。不過，台灣經過數十年建立的完整產業聚落，包括人才、設備、供應商、研發及製造能力，短期內仍難以複製。

台灣較聰明的策略不應只是維持晶片製造的壟斷地位，而是保有對整個生態系的領導地位，包括設計、設備、封裝、研發、人才、標準和資本。台積電也可以透過海外布局深化與當地政府及產業的連結，例如扶持當地供應商、研究機構、新創企業及下游產業，成為當地經濟與科技生態系的一部分。

然而，經濟上的不可或缺性不能解決台灣的安全問題。經濟相互依存可以促使各國與台灣合作，但經濟利益僅僅強化了維護現狀的必要性，不一定能確保現狀的可行性。美國智庫外交關係協會（CFR）對此有非常精闢的闡述：「台灣在全球供應鏈中的重要性可以抑制敵對行動，但並不能消除中國控制台灣的意圖。」

這篇報導在結論指出，台灣的半導體戰略正在發揮作用，但它能使台灣的外交和戰略影響力擴增數倍，但無法成為軍事嚇阻的替代品。