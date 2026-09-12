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習近平擬帶產業巨頭訪美 仿效川普做法

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
中國大陸國家主席習近平。 美聯社
中國大陸國家主席習近平。 美聯社

中國大陸國家主席習近平預定9月下旬訪問美國，北京當局正考慮安排由一群先進科技、電動車和航太等產業的高階主管隨行，成員組成可能比照美國總統川普5月訪陸時，所率領的企業代表團。

香港南華早報報導，知情人士指出，中方還在敲定代表團的成員細節，但已洽詢潛在人選，目標是比照川普訪陸時率領的美國企業執行長代表團組成，預料將包含科技、金融、電動車和航太產業的企業領袖。川普5月訪陸時，帶領特斯拉、蘋果、輝達及波音等十多家美國頂尖企業的執行長。

知情人士指出，北京還沒正式承諾會有企業領袖陪同習近平訪美，但雙方都以對等原則看待這次訪問的各項安排，包括商業代表團的組成。

另一位消息人士說，中方在規劃習近平的預定9月23-25日訪美行程中，隨行名單將包括頂尖科技企業的主管，並將安排一場企業領袖的交流活動，但好幾位預料將隨行的中國大陸商業巨頭還沒獲得美國簽證，北京正敦促華府加快批准程序。

這將是習近平今年第二次與川普見面，但對於達成突破的預期很低。知情人士審慎表示，陪同習近平訪美的中方代表團將「更偏表面，而非具體成果」，指稱中國大陸對美投資仍有摩擦。

習近平 訪美 北京

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