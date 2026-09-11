克宮：若立陶宛部署核武 俄羅斯核彈頭將予瞄準

俄羅斯今天表示，若立陶宛在其境內部署任何北大西洋公約組織（NATO）盟國核武庫的武器，俄方會以自家核彈頭瞄準這個波羅的海國家。

法新社報導，立陶宛正推動修憲，計劃廢除憲法中禁止在國內存放核武的規定。這是該國在俄羅斯進攻烏克蘭之際提升安全態勢行動的一部分。

該修憲提案獲得總統及主要政黨支持，目前正在國會審議中，需要2/3多數通過，有望於今冬生效。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在接受國營電視台訪問談及相關計畫時表示，這將是「升高緊張局勢的一大嚴重轉變」。

他說：「如果某國領土上部署針對我們的核武器，那麼相對地，該國領土也將進入我們核武器瞄準範圍中。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）7月宣布上述計畫，表示立陶宛希望成為「這一核嚇阻體系中不可或缺一部分」。