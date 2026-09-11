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長年為墮胎權奮鬥！義大利知名女權鬥士波尼諾辭世 享壽78歲

中央社／ 羅馬11日綜合外電報導
義大利資深女權運動激進人士、也是義國最受歡迎政治人物之一波尼諾（Emma Bonino）今天辭世，享壽78歲。 路透社
義大利資深女權運動激進人士、也是義國最受歡迎政治人物之一波尼諾（Emma Bonino）今天辭世，享壽78歲。 路透社

義大利資深女權運動激進人士、也是義國最受歡迎政治人物之一波尼諾（Emma Bonino）今天辭世，享壽78歲。她長年為女性離婚墮胎權奮鬥。

法新社報導，波尼諾曾任義大利外交部長及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）委員，但她最為人所知的身分是女性主義激進人士，為了政治與人道理念不屈不撓努力。

波尼諾1948年出生於義大利西北部市鎮布拉（Bra）的1座農場，她曾是義大利激進黨（Radical Party）成員，但受到義大利不分黨派推崇。

波尼諾創立的小黨「更多歐洲」（More Europe）在社群媒體平台臉書（Facebook）發文表示：「今天我們失去的不僅是我們的領袖，也是義大利政治史上最具遠見、最有勇氣及最自由的人士之一。」

義大利右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也向波尼諾表達敬意，她表示儘管兩人「背景和觀點不同」，但從未妨礙她「肯定」波尼諾的「重要性，以及在國家公共事務扮演的角色」。

歐洲議會（European Parliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）亦致敬表示：「波尼諾為之奮鬥的歐洲，將會懷念她。」

波尼諾曾任義大利外交部長及歐洲聯盟執行委員會委員，但她最為人所知的身分是女性主義激進人士，為了政治與人道理念不屈不撓努力。 美聯社
波尼諾曾任義大利外交部長及歐洲聯盟執行委員會委員，但她最為人所知的身分是女性主義激進人士，為了政治與人道理念不屈不撓努力。 美聯社

義大利 女權 女性主義 歐洲議會 梅洛尼 墮胎 離婚

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