俄羅斯與伊朗領袖抵印度 戰爭陰影籠罩金磚峰會

俄羅斯和伊朗領袖今天抵達印度，準備參加明天開幕的金磚國家（BRICS）高峰會。這場年度會議聚焦衝突和經濟挑戰，中國國家主席習近平也將與會。

法新社報導，為期兩天峰會議程包括中東和烏克蘭的戰爭，以及全球貿易動盪和石油等議題。

習近平預定於峰會開幕日抵達，這將是他自從2019年以來首次訪問印度，標誌自從6年前在具爭議的西藏邊境爆發致命軍事衝突後，兩國為雙邊關係審慎破冰邁出的最重大一步。

兩個亞洲擁核鄰國關係近來逐漸升溫，直飛航班、簽證核發和高層互動陸續恢復。

不過雙方深層不信任感持續，有爭議的喜馬拉雅邊界、不斷擴大的貿易逆差以及戰略競爭使得兩國關係複雜依舊。

數十名流亡藏人今天在新德里舉行抗議，揮舞標語牌反對習近平到訪。

莫斯科是新德里最重要戰略夥伴之一。印度總理莫迪（Narendra Modi）定今天與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談。普丁上次訪問印度是在去年12月。

今天抵達新德里的伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）也將與莫迪舉行會談。官方伊朗通訊社（IRNA）引述裴澤斯基安表示：「金磚國家成立的目的正是為對抗單邊主義。」

近年來陸續加入金磚國家的伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國對美國與以色列2月發動的戰爭有著截然不同立場。

印度觀察研究基金會（Observer ResearchFoundation）的潘特（Harsh V. Pant）指出：「波斯灣衝突這次將成為金磚峰會核心斷層線。」

他說：「截至去年都被視為成就的組織擴編，如今卻成為金磚國家一大掣肘。」