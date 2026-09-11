快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

冰川崩塌釀暴洪…尼泊爾1400死、5600人失蹤 災後重建估逾1500億元

中央社／ 加德滿都11日綜合外電報導
尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾上月遭遇冰川山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元（約新台幣1512億元）。 路透社
尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾上月遭遇冰川山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元（約新台幣1512億元）。 路透社

尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾上月遭遇冰川山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元（約新台幣1512億元）。

法新社報導，8月26日，中國與尼泊爾邊境發生如海嘯般的洪水，夾帶泥土和碎屑奔流而下，迄今造成逾1400人喪生，約5600人失蹤。

尼泊爾外交部發言人切特里（Lok Bahadur Chhetri）告訴記者：「重建所需總費用估計約為47億8000萬美元。」

切特里指出：「其中，未來6個月短期重建與復原所需費用估計約5767萬美元，長期重建則需要約47億1000萬美元。」

據報導，尼泊爾人口約3000萬，是一個以農村地區為主的國家，相較工業化國家，溫室氣體排放量僅占全球的一小部分。

尼泊爾冰川崩塌的確切原因尚不清楚，但氣候變遷正造成全球冰川融化，增加發生這類災害的風險。

尼泊爾 冰川 洪災 氣候變遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

圖表看時事／冰川崩墜釀毀滅山洪 圖解中尼洪災過程、冰體怎成天災

新聞中的公民與社會／土石流重創西藏吉隆口岸 陸專家：洪流衝擊中尼貿易「生命線」

中國警方嚴控西藏土石流網路留言 套用他國案例對比遭罰

暑氣難消 歐盟監測機構：8月創全球史上最熱單月紀錄

相關新聞

冰川崩塌釀暴洪…尼泊爾1400死、5600人失蹤 災後重建估逾1500億元

尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾上月遭遇冰川山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元（約新台幣15...

Anthropic示警各國政府 中國大陸、伊朗濫用AI監控少數族裔和異議人士

人工智慧（AI）新創公司Anthropic指出，已將利用其AI模型進行的多起國家支持監控行動終止權限，示警各國政府和國家...

將與莫迪會談！伊朗總統抵印度出席金磚峰會 中東衝突成重要議題

印度電視台畫面顯示，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達印度新德里，出席11國參與的金磚國家...

德軍明年起加速30款AI工具部署 1原因排斥美製系統

烏克蘭戰爭凸顯出無人機與衛星產生大量數據，讓戰場前所未有地透明化，同時也產生利用AI以人類無法企及的速度處理資訊的需求。一名德國軍方高層官員表示，德軍正在評估30款人工智慧(AI)工具，以加速戰場決策，目標自2027年起部署此類系統。

烏軍稱最深入俄境攻擊 無人機飛3300公里命中目標

烏克蘭一架無人機9日襲擊距離邊境約2800公里外俄羅斯亞馬爾地區並引發火災。烏方表示，這是自2022年俄全面入侵以來，烏軍對俄國境內發動「最深入」的一次打擊。另外，針對烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機險遭俄羅斯無人機擊中的說法，總統府形容說法「誇張」，稱僅是專機延誤起飛。

金正恩子女排序成謎 南韓：金主愛可能有年幼手足

南韓國家情報院10日指出，北韓領導人金正恩之女、可能接班人金主愛據信擁有一個弟弟或妹妹，這項消息讓外界對北韓金氏家族成員有更進一步了解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。