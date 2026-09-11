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冰川崩塌釀暴洪…尼泊爾1400死、5600人失蹤 災後重建估逾1500億元
尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾上月遭遇冰川山體崩塌引發的致命洪災後，災後重建費用估計約為47億8000萬美元（約新台幣1512億元）。
法新社報導，8月26日，中國與尼泊爾邊境發生如海嘯般的洪水，夾帶泥土和碎屑奔流而下，迄今造成逾1400人喪生，約5600人失蹤。
尼泊爾外交部發言人切特里（Lok Bahadur Chhetri）告訴記者：「重建所需總費用估計約為47億8000萬美元。」
切特里指出：「其中，未來6個月短期重建與復原所需費用估計約5767萬美元，長期重建則需要約47億1000萬美元。」
據報導，尼泊爾人口約3000萬，是一個以農村地區為主的國家，相較工業化國家，溫室氣體排放量僅占全球的一小部分。
尼泊爾冰川崩塌的確切原因尚不清楚，但氣候變遷正造成全球冰川融化，增加發生這類災害的風險。
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