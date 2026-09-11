Anthropic示警各國政府 中國大陸、伊朗濫用AI監控少數族裔和異議人士

人工智慧（AI）新創公司Anthropic指出，已將利用其AI模型進行的多起國家支持監控行動終止權限，示警各國政府和國家側翼組織利用AI監控少數族裔和異議人士有日益增加趨勢。

法新社報導，Anthropic在一份關於其模型遭到濫用的報告中指出，這些事件發生於1月至7月間，來源包括中國、伊朗和西非。

報告寫道，這些監控行動「針對的對象與那些政權向來鎖定的僑民和異議群體一致，包括香港的民主派人士、遍布亞洲的藏人和法輪功團體，以及伊朗少數族裔和海外的伊朗政權反對者」。

在一起案例中，伊朗相關人士開發出能透過社群媒體帳號識別身分的方法。另一起則是馬利國安當局的外包廠商用Claude設計「能進行情報蒐集的基礎軟體」。

報告指出：「AI如今正被用來取代一部分工程師人力。」

這家總部位在美國舊金山的AI實驗室同時指控中國開發者曾以欺騙手法使用Claude回應用戶問題，同時利用這些資料「蒸餾」訓練自家模型。

「蒸餾」是業界術語，意指用一個AI模型訓練另一模型的過程。

中國開發者過去就曾被指控未經授權採用這類方式，實質上等於從Anthropic、OpenAI等美國實驗室中竊取資源。

Anthropic現在表示，中國的月之暗面（Moonshot）、深度求索（DeepSeek）也秘密利用Claude為自家用戶生成答案。

報告指出，「其中一個案例顯示，在十天內，月之暗面透過5380個假帳號網絡，轉送近30萬個用戶請求給Anthropic，大多數帳號看起來位在新加坡和日本」。