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將與莫迪會談！伊朗總統抵印度出席金磚峰會 中東衝突成重要議題

中央社／ 新德里11日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達印度新德里，出席11國參與的金磚國家（BRICS）峰會，中東衝突將成為峰會重要議題。 美聯社
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達印度新德里，出席11國參與的金磚國家（BRICS）峰會，中東衝突將成為峰會重要議題。 美聯社

印度電視台畫面顯示，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達印度新德里，出席11國參與的金磚國家（BRICS）峰會，中東衝突將成為峰會重要議題。

伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安這次是首度以伊朗領導人身分訪問印度，將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談。

根據伊朗通訊社，裴澤斯基安表示：「金磚國家集團是為了對抗單邊主義而成立。」

金磚國家集團於2009年成立，為主要新興經濟體提供一個論壇，尋求在由西方強權主導的機構中擴大影響力。

伊朗 中東 印度 金磚 莫迪

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