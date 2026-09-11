將與莫迪會談！伊朗總統抵印度出席金磚峰會 中東衝突成重要議題

烏克蘭一架無人機9日襲擊距離邊境約2800公里外俄羅斯亞馬爾地區並引發火災。烏方表示，這是自2022年俄全面入侵以來，烏軍對俄國境內發動「最深入」的一次打擊。另外，針對烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機險遭俄羅斯無人機擊中的說法，總統府形容說法「誇張」，稱僅是專機延誤起飛。

2026-09-11 14:25