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菲律賓重申美濟礁與渚碧礁地位 籲中國大陸停止非法占據

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓海岸防衛隊日前指控中國軍方在美濟礁、渚碧礁向菲方巡邏機發射照明彈，菲律賓外交部今天重申對這兩座海上地物享有主權權利與管轄權，呼籲中方立即停止「非法占據」及相關活動。

菲律賓外交部聲明表示，依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及2016年南海仲裁案裁決，美濟礁（Mischief Reef）與渚碧礁（Subi Reef）均是位於菲律賓專屬經濟區及大陸礁層範圍內的低潮高地，菲律賓可行使主權權利及管轄權。

聲明指出，低潮高地既不能成為主權聲索對象，依國際法也不能被任何國家據為己有。中國在這兩處進行填海造島，違反菲律賓海域法（Philippine MaritimeZones Act）與聯合國海洋法公約，不會改變這兩座地物作為低潮高地的法律地位。

菲律賓外交部呼籲中國停止非法占據美濟礁與渚碧礁，遵守2016年南海仲裁案裁決，並強調將持續在南海菲律賓聲索的海域主張主權、主權權利及管轄權，捍衛菲律賓的合法海洋權益。

菲律賓外交部並說，保留採取適當外交行動的權利，例如提出外交抗議，將待取得菲律賓安全部門的官方報告後決定。

根據菲律賓海岸防衛隊10日的說法，菲方巡邏機7日在南海爭議海域上空執行海域態勢感知任務，遭駐守在美濟礁與渚碧礁的中國人民解放軍多次發射照明彈，危及飛航安全。

菲律賓、中國，以及汶萊、馬來西亞、越南與台灣分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以菲律賓與中國的對抗最為激烈，雙方頻頻發生海上對峙或摩擦。

2013年1月，菲律賓將與中國的南海爭議提交國際仲裁。設於海牙的常設仲裁庭於2016年裁決，中國的南海9段線（現已為10段線）在國際法之下不具效力，中國未經菲方同意即在菲律賓專屬經濟區內建造人工島，違反聯合國海洋法公約規定。

菲律賓 南海 外交部 中共

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