美戰爭部中國事務官員 將率團出席北京香山論壇

香港南華早報報導，美國戰爭部中國事務高級主任卡拉斯將率團參加北京香山論壇。美國去年派出駐中國使館國防武官參會，今年重新由五角大廈負責中國政策的官員帶隊，規格明顯回升。

南華早報10日披露，卡拉斯（Cynthia Carras）將率美國代表團參加15至17日在北京舉行的第13屆北京香山論壇。

不過，報導說，這不能簡單理解成「五角大廈突然重視香山論壇」，2023年美國派出的正是卡拉斯；2024年美國進一步提高層級，由副助理國防部長蔡斯（Michael Chase）率團；但是2025年美國突然降格，只派駐北京使館國防武官參加；今年卡拉斯再次參會，相當於將代表規格重新拉回五角大廈政策層。

報導說，今年並不是美國參加香山論壇的歷史性升級，層級甚至仍低於2024年，而更像是2025年降級之後的一次回調，但是這種回調依然值得關注，因為卡拉斯並非普通的禮儀性代表。

卡拉斯自2007年開始在美國防長辦公室處理中國事務，長期參與五角大廈對中國的戰略制定，之後又負責網路政策和中國戰略、經濟及技術事務，屬於真正參與制定美國對中國軍事政策的職業官員，而非駐外使館負責維持日常關係的外交官員。

報導說，這讓今年香山論壇出現一個重要變化，「美國不只是「派個人來聽」，而是重新派出能討論政策的官員。

稍早前，中美軍方剛恢復一個重要溝通管道，美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）與共軍東部戰區司令楊志斌在加拿大舉行的2026年度亞太國防軍司令會議期間會面，討論美中軍事高層維持暢通溝通管道的重要性，以降低誤判風險。

據指出，卡拉斯下週又將前往北京，說明中美軍事關係當前出現的並非傳統意義上的「回暖」，而是另個更現實的趨勢，也就是雙方都在重新安裝護欄。

報導進一步表示，今年香山論壇議程幾乎就是為了這種需求而量身訂作，除了「國際秩序與戰略穩定」「亞太安全穩定與風險挑戰」，論壇也設置了「大國關係與戰略穩定」「新興技術軍事應用的風險與管控」等議題，並專門安排「中美建設性戰略穩定關係」高端訪談。

報導稱，對五角大廈來說，參加香山論壇的意義可能正在改變。

美國過去一直將新加坡香格里拉對話視為亞洲最重要的安全論壇，香山論壇則更被視為中國用來闡述自身安全理念的平台。2025年美國降低與會規格，也強化了這種距離感，但中美競爭進入當前階段之後，美國越來越難完全繞過北京搭建的安全對話場。

不過，報導說，這不代表華盛頓開始接受北京的安全敘事，更不代表香山論壇已取代香格里拉對話。這意味一個更為現實的事實，也就是當中美越來越成為彼此最大軍事風險來源時，連對手搭建的平台也可能成為必須使用的溝通管道。從這個意義上來說，相較於參加一次普通的論壇，卡拉斯重新派赴北京參會，更值得觀察。