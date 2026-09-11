菲防長再批演說遭遞紙條打斷 轟中國在國際場合搗亂成常態

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天再談於首爾防務對話演說時，中方趁機遞紙條打斷，抨擊中國方面持續在國際場合「搗亂」，以挑釁及嘲諷方式對待菲律賓，此類行為已變成常態。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）於8日在韓國出席首爾防務對話（Seoul Defense Dialogue）時，據信遭不明人士針對菲方南海爭議立場傳遞帶有挑釁意味的紙條，當時他就當場怒批中方應該為不懂禮節感到羞恥。

他今天上菲律賓dzBB廣播電台節目時表示，韓國主辦單位告訴他，紙條是來自中國駐首爾武官。

至於外傳這張紙條原本是要交給中國代表團，卻誤送到到菲方手上，鐵歐多洛回應，沒聽過這種說法，但確定紙條是來自中方，最後給到他手上。

鐵歐多洛說，自己於2025年出席新加坡香格里拉對話時，也曾遭中國有軍方背景人士以帶有嘲諷意味的方式提問，這顯示中國在他方主辦的論壇中「搗亂」（panggugulo，菲語），已成為一種模式。

他指控，去年中方人員也曾在首爾防務對話的活動上，以提問為名宣示中國立場，今年則發生遞紙條事件。

鐵歐多洛提到，太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）不久前在帛琉召開，很多島國都對中國朝該地區試射飛彈感到憤怒；中國在紐西蘭、澳洲外海進行實彈演習，在歐洲及北極地區也有所動作，還被懷疑對海底電纜動手腳。

他說，此類行為只會讓反中聯盟更加堅固。

被問及菲律賓政府是否會提出正式外交抗議，鐵歐多洛回應，菲律賓民眾及國際社會對此事件的反應，就是最有效的抗議。

對於「遞紙條」事件，菲律賓外交部表示尊重鐵歐多洛的言論，但不進一步評論。

至於是否有意於2028年競選總統職位，鐵歐多洛說，等任期結束後再決定下一步，現階段將專注國防部長工作，尤其在國際場合代表菲律賓出席時，必須做好充分準備，以免國家形象受損。