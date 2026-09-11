日相高市早苗將改組內閣 日本維新會有望首次入閣

日本首相高市早苗預定下週進行內閣改組，日本政府暨執政黨相關人士透露，目前正考慮在日本維新會前黨代表馬場伸幸、同黨共同代表藤田文武2人中擇一入選內閣。

日本「每日新聞」報導，政府相關人士透露，日本維新會將要求的閣員名額縮減為1席，並要求以內閣府特命擔當大臣身分入閣。高市早苗則將綜合考量兩人的適任程度、能力及政治經驗等，進一步選定人選。

日本維新會前黨代表，61歲的馬場伸幸在眾議院當選6次，曾任維新會國會對策委員長、幹事長及共同代表等職，在2022年8月起的約2年內擔任黨代表。

日本維新會共同代表，45歲的藤田文武在眾議院當選4次，曾任黨幹事長，並自2025年8月起擔任共同代表。兩人都曾以黨幹部身分主導維新會政策及黨務運作，黨內也有聲音支持兩人出任閣員。

維新會自2012年成立為國政政黨「日本維新會」以來，這次將有望首次入閣。高市早苗希望藉由讓過去僅停留在閣外合作的維新會加入內閣，進一步強化雙方的聯合執政關係，穩固政權基礎。

此外，高市早苗10日還在首相官邸與自民黨副總裁麻生太郎會談了約30分鐘。這是兩人連續第2天會談，外界認為雙方可能就下週即將進行的人事安排交換意見。